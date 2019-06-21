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Erzincan'da haziran ayında kayak keyfi

ERZİNCAN'da Munzur Dağı'nın zirvesine çıkanlar, poşetle kar üzerinde kayarak, haziran ayında ilginç bir deneyim yaşadı. Doğal güzelliğinin yanı sıra haziran ayı olmasına rağmen karla kaplı olan Munzur’un zirvesi doğa severlerin...

Erzincan'da haziran ayında kayak keyfi
ERZİNCAN'da Munzur Dağı'nın zirvesine çıkanlar, poşetle kar üzerinde kayarak, haziran ayında ilginç bir deneyim yaşadı.
Doğal güzelliğinin yanı sıra haziran ayı olmasına rağmen karla kaplı olan Munzur’un zirvesi doğa severlerin akınına uğruyor. Kar ve buzul göllerinin arasında rengarenk açan çiçekler görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 saalik tırmanışın ardından deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikteki Munzur Dağı’nın zirvesine çıkan vatandaşlar, poşetle kar üzerinde kayarak çocuklar gibi eğlendi.
Erzincan’ın Çağlayan beldesinde yaşayan emekli öğretmen Ali Aydemir, Munzur’da yazın ortasında kışı yaşadıklarını ifade ederek, "Yazın ortasında kışı yaşıyor insan burada. Adrenali sevenler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem alanlar. Yalnız çok uzak olduğundan fazla yükle çıkmak bazen yorucu oluyor ama insan o doğayı görünce tüm yorgunlukları unutuyor. Uzun bir yürüyüşün ardından zirveye ulaştık ve yanımızda getirdiğimiz poşetlerle kayarak bu mevsimde karın keyfini çıkardı. Herkesi buraları görmeye, bu keyfi yaşamaya davet edeyorum" diye konuştu.

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