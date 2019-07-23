Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Erzincan'da atlı, ATV ve drone'lu kurban yakalama timi

ERZİNCAN Belediyesi'nin, kaçan kurbanlıkları yakalamak amacı ile oluşturduğu 'kurban timi' eğitimlerini sürdürüyor. Kaçan kurbanlıklar havadan drone ile takip edilecek, atlı ve ATV'li kurban timi tarafından yakalanacak. ​Yaklaşan...

Erzincan'da atlı, ATV ve drone'lu kurban yakalama timi
ERZİNCAN Belediyesi'nin, kaçan kurbanlıkları yakalamak amacı ile oluşturduğu 'kurban timi' eğitimlerini sürdürüyor. Kaçan kurbanlıklar havadan drone ile takip edilecek, atlı ve ATV'li kurban timi tarafından yakalanacak.
​Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye tarafından oluşturulan 10 kişilik kurban yakalama timi, eğitimlerini sürdürüyor. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalamak amacıyla oluşturulan kurban timi, önce koşu yaparak ısınma çalışması yaptı. Ardından kültür fizik hareketleri yapan ve daha sonra kement atan tim, uyuşturucu iğne atma eğitimi aldı. Atlı ve ATV'li personel, kurbanların takibinde insansız hava aracı olarak bilinen 'drone' da kullanacak. Belediye ekipleri, kaçan kurbanların yeri havadan tespit edebilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra karadan at ve ATV ile kısa sürede etkisiz hale getirilecek.
Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir, belediye olarak her yıl kurban yakalama timini göreve hazırladıklarını belirterek, "Kurbanlıkları kaçan vatandaşlarımız bizlere Alo 153 telefon hattından ulaşabilirler. Her zaman hızla yardıma ihtiyacı olan insanlarımızın yanında olacağız. Bu noktada eğitimlerimiz devam etmektedir. Timimiz her türlü eğitimle göreve hazır" dedi.
Tim Şefi Ertuğrul Telli eğitimlerin büyük bir disiplin içinde geçtiğini, uyuşturucu iğne atan tabanca ve tüfeklerle atış yapıldığını söyledi. Telli, "Bayram süresince kaçan kurbanlıkları yakalamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.