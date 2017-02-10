ERÜ'lü öğretim üyesi Tekiner'in başarısı

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Halil Tekiner, Uluslararası Eczacılık Tarihi Akademisi’ne (International Academy for the History of Pharmacy) üye seçildi. Yrd. Doç. Dr. Tekiner, Uluslararası Eczacılık Tarihi Akademisi’nin 65 yıllık tarihinde en genç üyelerden biri oldu.

Yrd. Doç. Dr. Halil Tekiner, Uluslararası Eczacılık Tarihi Akademisi’nde farklı ülkelerden araştırmacıların bulunduğunu söyledi. Tekiner, “Geçtiğimiz hafta İngiltere’den Uluslararası Eczacılık Tarihi Akademisi’ne üye seçildiğim haberini aldım. Bu akademiye en genç yaşta seçilenlerden biri ben oldum. Bu benim için çok büyük mutluluk. Çünkü üniversitemin adını uluslararası alanda başarıyla tanıtmak hissi ve doğduğum topraklara, kendi kültürüme hizmet ettiğim düşüncesi benim için çok güzel. Aynı zamanda bu akademi üyeliği gerçekten onur verici, çünkü her ülkenin belirli sayıda temsil kontenjanı var. Akademiye biz araştırmacı olarak üye olma talebinde bulunamıyoruz. Farklı ülkelerden araştırmacılar bizim akademiye seçilmemiz için tavsiye veriyorlar. Bu daha sonra değerlendiriliyor. Bende bu şekilde seçilmiş oldum. Akademi ödül töreni önümüzdeki Eylül ayında Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenecek. Burada akademi üyeliği beratımı ve madalyamı takdim edecekler” dedi.

Açıklamasında, Kayseri’nin eczacılık tarihi yönünden çok zengin bir il olduğunu, ayrıca kendisinin de eczacı kökenli aileden geldiğini belirten Tekiner, “Eczacı bir anne ve babanın oğlu olmam nedeniyle eczacılık tarihine çok genç yaşta ilgi duymaya başladım. Henüz 18 yaşımda iken babamın eczanesinde bulduğum eski ilaç şişeleri ve eczacılık kitapları ile oluşturduğum küçük koleksiyonum yıllar içinde müzayede ve sahaflardan sabırla topladığım eserlerle zenginleşti. Sonunda koleksiyonum 16. yüzyıldan günümüze uzanan çok geniş bir tarih aralığını kapsayan, Osmanlıcadan Finceye kadar birçok dilde yazılmış 4 bini aşkın kitap ve bin kadar tıbbi obje ve belgenin oluşturduğu bir ihtisas kütüphanesine dönüştü” diye konuştu.

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