ERÜ'de doğalgaz çalışması YKS için iptal edildi

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde yapılması planlanan doğalgaz çalışması Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle iptal edildi.

ERÜ kampüsünde yer alan ve 'eski lojmanlar' olarak adlandırılan bölgede yapılması planlanan doğalgaz çalışması ve otopark kapatma uygulaması YKS nedeniyle iptal edildi. ERÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada "30.06.2018 Cumartesi günü saat 08.00-10.00 arasında, Üniversitemiz eski lojmanlar alanında yapılması planlanan doğalgaz çalışması Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.