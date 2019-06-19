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Ertuğrul Sağlam'ın kuzeninin organları hastalar için umut oldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Sibel Üstün'ün (35) organları nakil bekleyen hastalar için bağışlandı. Düzenlenen cenaze törenine, Üstün'ün...

Ertuğrul Sağlam'ın kuzeninin organları hastalar için umut oldu
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Sibel Üstün'ün (35) organları nakil bekleyen hastalar için bağışlandı. Düzenlenen cenaze törenine, Üstün'ün kuzeni, teknik direktör ve eski milli futbolcu Ertuğrul Sağlam da katıldı.
AK Parti Kuşadası eski İlçe Başkanı, iş insanı İbrahim Üstün'ün kız kardeşi Sibel Üstün, geçen 16 Haziran'da evde aniden fenalaştı. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Üstün'ün beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Üstün, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Üstün'ün dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların durumu bildirdiği ailesi, Üstün'ün tüm organlarını bağışladı. Hastane yönetiminin durumu İzmir Organ Nakli Merkezi'ne bildirmesi üzerine sistemde kayıtlı organ bekleyenler arasında hastalar tarandı. Saat 03.00 sıralarında Söke'ye gelen İzmir Organ Nakli Merkezi doktorları, Üstün'ün bağışlanan organlarından uygun durumda olan kalp, karaciğer, akciğer ve böbreklerini, nakil bekleyen uygun hastalara nakledilmek üzere aldı. Üstün için bugün öğlen Kuşadası Hatice Hanım Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi. Törene Üstün'ün ailesi, yakınları, siyasiler, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Üstün'ün kuzeni, teknik direktör ve eski milli futbolcu Ertuğrul Sağlam katıldı. Sağlam, Üstün Ailesi ile birlikte cenazede taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Üstün'ün cenazesi Kuşadası Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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