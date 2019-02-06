Semih ŞAHİN/BURSA, () - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesine Bursa'dan destek verdi. Yaya geçidi önünde sürücülerle sohbet ederek yayalara yol verme konusunda hassas olmaları gerektiğini söyleyen Ersoy, "Trafik kazaları terör kadar canımızı yakıyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca 2019 yılı ‘Yaya öncelikli trafik yılı’ ilan edildi. Hayata geçirilen proje kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak belirli kavşak ve yaya geçitlerinin olduğu bölgelerde trafik uygulaması yapıldı. Bursa’da yapılan uygulamaya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç’ın yanısıra çok sayıda emniyet personeli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi üzerinde yapılan uygulamada protokol üyeleri yaya geçidinden geçen sürücülerle sohbet etti ve yayalara yol vermeleri, konu hakkında duyarlı olmaları konusunda uyardı.

İNSANA DEĞER VERME PROJESİ

Projeyle ilgili Bursa’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Vali Yakup Canbolat, "Bu etkinlik insanımıza değer verme, birbirimize saygı duyma projesidir. 'Sadece ben değil biz varız’ demenin uygulamaya konulmuş halidir. Bugün devletimiz tüm unsurları ile bu farkındalık çalışmasını yürütmektedir. Bizler de Bursa ili olarak bu etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte katılıyoruz. İlimizde şu anda 482 noktada bin 350 personelimiz ile bu farkındalık çalışmasını yürütmekteyiz" dedi.

‘TRAFİK KAZALARI TERÖR KADAR CANIMIZI ACITIYOR’

Trafik kazalarına karşı yürütülen duyarlı çalışmalar neticesinde son 3 ayda kazaların yüzde 30 azaldığını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da "Terör kadar canımızı acıtan önemli bir meselemiz var, o da trafik. Trafik verilerine baktığımızda medeni toplumların hiç birinde görülmeyen rakamlara sahibiz. Yıllık 7 bin üzerinde vatandaşımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Günlük 20’nin üzerinde vatandaşımızı kaybediyoruz. Yıllık 300 bin üzerinde vatandaşımız trafik kazalarında yaralanıyor. Bu fotoğraf bize yakışmıyor. Bütün medeni dünya bunu nasıl çözdüyse bizim de çözmemiz lazım. Trafik kazalarına neden olan asli unsur maalesef sürücü hataları. Sürücü hatalarında en önemli ihlaller kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmamak, telefon kullanmak ve yayalara öncelik vermemek. En ağır kaza nedenlerinin bunlar olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

'KAZALAR 3 AYDA YÜZDE 30 AZALDI’

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle yayalara öncelik tanıyan hakların hayata geçirildiğini belirten Ersoy, "Trafik ışığı ve görevlisi olmayan ancak çeşitli levha ve işaretlerle belirlenmiş yaya geçitlerinde ve kavşaklarda sürücülerin önce yavaşlaması, geçecek yaya varsa durup yol vermesi zorunlu hale getirildi. Bu yılı 'öncelik hayatın öncelik yayanın' sloganıyla trafikte yaya yılı ilan ettik. Türkiye’nin 81 ilinde bu kampanyanın duyurulması ve bu anlamda farkındalığın oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Trafik kazalarına karşı kararlı bir şekilde yürüttüğümüz mücadelelerle Kasım, Aralık ve Ocak aylarında ölümlü trafik kazalarında yüzde 30’luk bir azalma sağlandı. Bu hepimizi motive etti. Birlikte mücadele edersek hayatları kurtarabileceğiz. Bu oranı devam ettirmek bile en az 2 bin kişinin hayatını kurtarabileceğimizi gösteriyor" diye konuştu.



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