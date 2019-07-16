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Erol Köse'ye 'Gulbengate' cezası

ŞARKICI Gülben Ergen, sosyal medya hesabı ve televizyonda, 'Skandallar kraliçesi', ve 'Gulbengate' gibi açıklamalarda bulunarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Erol Köse'ye açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme,...

Erol Köse'ye 'Gulbengate' cezası
ŞARKICI Gülben Ergen, sosyal medya hesabı ve televizyonda, 'Skandallar kraliçesi', ve 'Gulbengate' gibi açıklamalarda bulunarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Erol Köse'ye açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Erol Köse'nin 10 bin TL manevi tazminatı yasal faiziyle Gülben Ergen'e ödemesine karar verdi.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geçen yıl dava açan Gülben Ergen, Erol Köse'nin farklı tarihlerde hem sosyal medya hesabından hem de bir televizyon programına katılarak aleyhine açıklamalar yaptığı iddiasıyla 250 bin TL tazminat davası açmıştı.  Gülben Ergen bir TV kanalında yayınlanan magazin programına katılan Erol Köse'nin, 'Skandallar kraliçesi', 'Gulbengate' gibi ifadelerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.  Erol Köse'nin gerçek dışı ifadeleri nedeniyle hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, özgürlük, isim, resim, şeref, haysiyet, ticari itibar gibi kişilik değerlerini ihlal edildiğini belirten Gülben Ergen, ailesinin ve kendisinin ruhsal bütünlüklerinin bozulduğunu anlattı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme davanın bittiğini belirterek Köse'nin 10 bin TL tazminatı yasal faiziyle birlikte Gülben Ergen'e ödemesine karar verdi.
 

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