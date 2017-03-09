Eroin bağımlısı doğan Ayaz bebek ailesinin 2'inci şansı oldu

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT / DENİZLİ, () -DENİZLİ'de, lise öğrencisiyken eroine başlayan 19 yaşındaki Kardelen U. ile geçen nisan ayında evlendiği kendisi gibi uyuşturucu bağımlısı eşi Ali Osman U.'nun 2 ay önce dünyayabebekleri Ayaz dünyaya geldi. Eroin bağımlısı olarak dünyaya gelen Ayaz'ın 4 ila 6 aylık tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşacağı belirtirken, Kardelen ve Ali Osman U. çifti de bunu ikinci bir şans olarak değerlendirip tedavi gördü.

Ticaret Meslek Lisesi'nde öğrenim görürken arkadaşlarına uyarak uyuşturucu kullanmaya başlayan 19 yaşındaki Kardelen A., ikinci sınıfta okulu bıraktı. 15 yaşında eroin kullanmaya başlayan Kardelen, aynı arkadaş çevresinden liseyi terk eden 19 yaşındaki Ali Osman U. ile tanıştı. Eroin bağımlısı olan Kardelen ile Ali Osman, birbirlerine aşık olunca evlenmek istedi. Ancak çiftin evliliğine aileler karşı çıktı.

Lise öğrencisi Kardelen, geçen yıl evden kaçtı. Nisan ayında ise Ali Osman U. ile resmi nikah kıyıp evlendi. Kardelen'in annesi Vildan Y., kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ardından ise hamile olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Anne Vildan Y., kızı ve damadını uyuşturucudan kurtarmak için mücadele etmeye başladı. Hamile kaldıktan sonra da uyuşturucu kullanmayı sürdüren Kardelen A., 2 ay önce özel bir hastanede, Ayaz ismini verdiklerini erkek çocuğu dünyaya getirdi.

BAĞIMLI DOĞDU

Ayaz bebeğin, eroin bağımlısı olarak dünyaya geldiği ortaya çıktı. Bebeğin çene titremesi ve vücudundan kasılmalar olduğu belirlendi. Bağımlılığını ise 4 ila 6 ay sonra tamamen atlatacağı öğrenildi.

Bebeğin bakımını anneanne Vildan Y. üstlenirken, Kardelen ile eşi Ali Osman ise Denizli Devlet Hastanesi'nin AMATEM Servisi'nde geçen ay 18 gün bağımlılık tedavisi gördü. Genç çiftin uyuşturucudan uzak durduğu, tekrar hayata tutunduğu belirtildi.

"HAMİLEYKEN UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Anne olunca hayatını değiştirme kararı veren Kardelen, uyuşturucuya lisede arkadaş çevresi sayesinde başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Lisede başladım, 2 yıla yakın kullandım. Eşimle tanıştık, evlendiğimiz gün bırakmak için birbirimize söz verdik. Bırakmak için çaba gösterdik, başaramadık. Arkadaş çevresi sayesinde tekrar başladık. Uyuşturucu bulunmayan bir şey değil, kolayca bulunuyor. Annem bizi uyuşturucudan kurtarmak için mücadele başlattı. Hamileyken bile ilk 4 ay kullandım, bebek doğduktan sonra hastanede tedavi gördük. Şu an eşimle bir süre ayrı kalmaya karar verdik. Bu ayrılık değil, sadece kendimize toparlanma süresi verdik. İşimiz yok, eşim iş arıyor, bebeğimize bakabilmek için iş arıyor. Manevi desteğimiz var ama maddi hiçbir desteğimiz yok."

"OĞLUMUZA BUNU YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK PİŞMANIZ"

Bebeğinin uyuşturucu bağımlısı olarak doğduğunu ifade eden Kardelen U., "Vücudunda uyuşturucu yoksunluğundan dolayı kasılmaları ve çene titremesi ilk günler çok fazlaydı, artık normale dönmeye başladı. 4 veya 6 aylık olduktan sonra tamamen normal olacak. Bebeğimize bunu yaptığım için kendimizden nefret ediyorduk, oğlumuza bunu nasıl yaptık. Ama geç oldu, çok büyük bir ders aldık. Çok büyük bedeller ödüyorduk. Oğlumuzun daha büyük rahatsızlığı olabilirdi. Neyse ki çok iyi, böyle ağır bir şeyi oğlumuza yaşattığımız için çok pişmanız. Oğlumuz da biz de gözetim altındayız. Şimdi bebeğim doğduktan sonra ilaç yada doktor değil benim için en büyük tedavi onun kokusu oluyor" dedi.

"KIZIM GÜZEL BİR ANNE OLACAK"

Kardelen'in annesi Vildan Y., kızının uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenince yıkıldığını belirterek, "Kızımı bu illetten kurtarmak için her şeyi göze aldım. Destek vermeye de devam edeceğim. İlk duyduğumda kızım intihar halindeydi, hemen polisi aradım olay yerine gitmeleri sağladım. Ardından hastaneye yatırarak tedavi olmalarını sağladım. Bu süreçte geçecek ve kızımla damadım tamamen kurtulacak. Kızım da şu anda çok iyi ve güzel bir anne olacak" dedi.



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