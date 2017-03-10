Eroğlu: Bakanlık kasasına vasiyet bırakacağım

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, vasiyet hazırlayıp bakanlık kasasına koyacağını söyledi.

Temel atma ve açılış töreni için Uşak'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Banaz Belediye Başkanı Ak Partili Zafer Arpacı'yı ziyaret eti. Burada açıklama yapan Bakan Eroğlu, bakanlık kasasına koyacağı vasiyetle ilgili şunları söyledi:

"Bakanlığa gelecekte gelecek bakana bir mektup bırakacağım. Bu bir vasiyet niteliğinde olacak. Benden sonra bakanlığa gelecek arkadaşımızdan, bakanlığımızca desteklenen ve vatandaşlarımıza 49 yıllığına gelir getirmesi amacıyla verilen yatırımları, 49 yıl da kendilerinin uzatmasını isteyeceğim. Bu mektubu bakanlık kasasına bırakacağım."

Banaz Çayı üzerinde DSİ tarafından yapılacak olan, 12 milyon 500 bin TL'ye may olacak Banaz Çayı 1. Kısım Taşkın Koruma Tesisi'nin temelini atacaklarını söyleyen Bakan Eroğlu, Banaz Çayı Taşkın Koruma tesisi ile 3 yerleşim yeri ve 80 dekar zirai arazinin taşkından korunacağını ifade etti. Uşak'a son 5 yılda 481 milyon TL'lik yatırım yaparak 83 tesis inşa ettiklerini belirten Bakan Eroğlu, "Yatırım fakiri olan Uşak'ı, 14 yılda cennet haline getirdik. Uşak'ta 476 milyon TL tutarında 75 yatırım yaptık. Şimdi de 5 milyon TL yatırımla 8 tesis daha kazandıracağız. Böylece son 5 yılda Uşaklılara 481 milyon TL'lik 83 yatırım kazandırdık. 42 dere ıslahı ile Uşak'ı su baskınlarından korumak için tesisleri bitirdik. 64 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Türkiye genelinde 5 bin köyde bal ormanı kuracağız" dedi.

BANAZ ÇAYI ÜZERİNE KEMERLİ KÖPRÜ SÖZÜ

Belediyeden sonra Banaz Pazaryeri'nde vatandaşlara seslenen Bakan Eroğlu, "Banaz Çayı'nın ıslahını tamamladıktan sonra üzerine köprüler yapacağız" dedi.

Uşak'a yine müjdeyle geldiğini belirten Bakan Eroğlu, "58 tesisin yapımı tamamlandı, 17 tesiste bu yıl sonunda bitirilecek. Uşak'a o kadar çok yatırım yaptık ki, 25 adet baraj ve gölet yaptık. 11 tane inşa halinde, Uşak'a 42 baraj ve gölet inşa ediliyoruz. Uşak'ta köprüleri de biz yapıyoruz. Hemşeri olmanın da bir faturası vardır. Banaz Çayı üzerine de kemerli bir köprü yaptırma sözü veriyorum. Uşak ve Banaz'a her şeyin en güzeli yakışır" dedi.

Referandumda halkan 'evet' oyu vermesini isteyen Veysel Eroğlu, "16 Nisan'da evet demek için en az 100 sebep vardır. İki başlılık kalkıyor. Sürekli ekonomik kriz borçlanma buna razımsısınız? Değilseniz ne diyeceğiz, evet diyeceğiz. Cumhurbaşkanı ve başbakan arasında kavga olmaması için evet diyeceğiz. Gençlerin istikbali için evet diyeceğiz. Küresel bir güç Türkiye için evet diyeceğiz" dedi.

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