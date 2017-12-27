Erkeklerde de kırmızı iç çamaşırı ilgisi

SAMSUN'da, yılbaşı öncesi, vitrinler kırmızı iç çamaşırları ile süslenirken, iç giyim mağazası sahibi Nurcan Goncal, erkeklerin de ilgisinin arttığını ifade etti.

Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı giymenin uğur getirdiği inanışı satışlara da yansıyor. Yeni yıla sayılı günler kalan çamaşırı sektöründeki artış vitrinlerde de kendini gösterdi. Daha çok kadınların ilgi duyduğu kırmızı iç çamaşırına erkeklerin de ilgisinin her geçen gün arttığı dikkat çekti. Vitrinlerde kadın iç çamaşırlarının yanı sıra kırmızı erkek iç çamaşırlarının da yer alması ilginin boyutunu gösterdi. Samsun'da iç giyim mağazası sahibi Nurcan Goncal, erkeklerin de her geçen yıl kırmızı iç çamaşırına olan ilgisinin arttığını ifade etti.



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