Erkekler kadına şiddeti mor makyaj ve sargı beziyle anlattı

Timur TARLIĞ/İZMİR, () - İZMİR'de CHP'nin Gençlik Kollarında görevli erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için video hazırladı. 'Anlatılan senin hikayen' başlıklı videoda cinayete kurban giden kadınların hikayelerini anlatan erkekler, gözlerini mora boyadı, başlarını sargı beziyle sardı, gözlerini pamukla kapattı.

CHP Bornova Gençlik Kolları, hazırladıkları 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' içerikli videoyu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sosyal medya hesaplarında yayınladı. 'Anlatılan senin hikayendir, kadına şiddete #hayır !!!' başlıklı videoda yer alan 9 genç erkek yüzlerini şiddet gören kadınları tasvir edecek şekilde boyadı. Yapılan makyajla gözlerini morartan, sargı bezleriyle başlarını, kollarını saran gençlerin her biri gördüğü şiddetle yürekleri dağlayan, Türkiye gündeminde uzun süre kalan kadınların ve çocukların hikayelerini kısaca anlattı.

KATLEDİLEN 9 CAN

'Kadınları yalnız 8 Mart'ta değil her gün anlamanız dileğiyle' başlığı ile başlayan videoda, Özgecan Aslan, Mübarek Torun, Bergen, Pippa Bacca, Reyhani Cabbari, Güldünya Tören, 13 yaşındaki N.Ç, Münevver Karabulut ve 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'in hikayeleri anlatıldı. Okuldan eve dönerken bindiği otobüs şoförünün tecavüz edip, elerini kesip yaktıktan sonra dereye attığı Özgecan Aslan, ikinci çocuğu da kız olduğu için eli tarafından uyurken elektrik akımı verilerek katledilen Mübarek Torun, barış için çıktığı yolculukta tecavüz edildikten sonra öldürülen Pippa Bacca, kaldığı yetiştirme yurdunun 2 görevlisi tarafından 26 kişiye satılan, uğradığı tecavüz sonucu 4 ameliyat geçiren ve faillerinin bir kısmı serbest bırakılıp bir kısmına ceza indirimi verilen 13 yaşındaki N.Ç.'nin hikayeleri anlatıldı. Hikayesi anlatılan en küçük mağdur ise 6 yaşındaki Gizem Akdeniz oldu. Parkta oyun oynarken, babasının kuzeni tarafından kaçırılarak tecavüz edilen 6 yaşındaki gizem bıçaklandıktan sonra yakılarak katledilmişti.

GÜNDE 3 KADIN ERKEK ŞİDDETİNE KURBAN GİDİYOR

Türkiye'nin yüreğini sızlatan bu acı hikayelerin anlatıldığı videoda, kadın cinayetlerinin sayılarına da yer verildi. Türkiye'de günde 3 kadının erkek şirketine kurban gittiği belirtilen videoda 2016 yılında 328, 2015 yılında 303, 2014 yılında 294, 2013 yılında 237, 2008-2013 yılları arasında ise 600 kadın öldürüldüğü bilgisi verildi. 2014 yılında öldürülen kadınların yüzde 47'si, 2015 yılında öldürülen kadınların yüzde 70'i kendi hayatlarına dair karar vermek istediği için öldürüldüğü, son 9 yılda kadın cinayetlerinin yüzde bin 400 arttığı belirtilirken, 'Kadın cinayetlerine, erkek şiddetine, erkek egemenliğine bu şiddete dur de' çağrısı yapıldı.

FOTOĞRAFLI