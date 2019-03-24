Erkek üniversite öğrencileri, köy çocukları için atkı ve bere ördü

ESKİŞEHİR'de bir grup üniversite öğrencisi, ihtiyaç sahibi köy çocukları için halkın yoğun olarak bulunduğu caddede stant kurarak bere ve atkı gördü. Erkek öğrencilerin ellerinde şişlerle örgü örmesi ilgi görürken, yoldan geçen kadınlar ilmik atlamadan örmeyi öğretip destek verdi.

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nden bir grup öğrenci, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması için atkı ve bere örmeye başladı. Kentin trafiğe kapalı ve yoğun olarak bulunduğu Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı’nda tanıtım standı kurarak farkındalık yaratmayı amaçlayan öğrencilerin etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Üniversiteli erkek öğrencilerin örgü örmesi, yoldan geçenlerin ilgisi çekti. Özellikle kadınlar erkeklerin örgü örmesini destekleyip ilmik atlamadan örmeyi öğretti. Kimileri öğrencilerin ördüğü bere ve atkıları denetledi.

Öğrenci topluluğu başkanı Adem Çiftçi, atkı ve berelerin ihtiyaç sahibi öğrencilere vereceğini ifade ederek, "Üniversite öğrencilerinden bir grup gönüllü ile ‘ilmek ilmek sevgi’ adını verdiğim bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Projemiz kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara ördüğümüz atkı ve bereleri teslim edeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye’de kütüphanesi olmayan çok sayıda okulumuz var. Kitap toplamaya başladık, daha sonra bunlarla kütüphaneler kuracağız. Köy okullarında ihtiyacı olan çocuklara da atkı ve bereleri vereceğiz. Erkek öğrencilerimiz var, örgü bilmiyorlardı. Kısa zamanda öğrendiler. Renkli görüntüler oluştu, Eskişehir halkı çok destek veriyor. Teyzelerimiz gelip erkeklerin örmesini destekledi, hatta örmeyi öğreten, kontrol edenler oldu. Gençlerin bu tür projelerde yer alması destek sağladı" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖRÜYORLAR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3’ncü sınıf öğrencisi Muzaffer Ömer Uslu (23), gönüllü olarak yer aldığı projede kısa süre örgü örmeyi öğrendiğini söyledi. Uslu, "Köy okulları için projelerde gönüllü olarak yer alıyorum. Şu an çocuklar için atkı ve bere örüyoruz. Örgü örmeye yeni başladım, gerçekten zormuş şimdi daha iyi anlıyorum. Bir hata yapınca neredeyse hepsi gidiyor. Alışkın değiliz biraz zorlandık. Ama sokakta görüp gelenler oldu, destek verenler oldu. Teyzeler mutlu oldular beni örgü örerken yardım ettiler" dedi. Öğrencilerden Hilal Yüksek de erkek öğrencilerin örmesinin daha çok dikkat çektiğini ve bu anlamda amaçlarına ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bir sonraki kış köy okullarına göndermek için atkı ve bere örüyoruz. Farkındalık oluşturmak için halkın içerisinde yapıyoruz. Herkesin çok ilgisini çekti. Erkeklere biraz örmeyi öğretmiştik, onlar daha çok dikkat çekiyor. Zaten yardımın kızı erkeği yoktur. Üniversitelerden gönüllülerimiz var. Projeyi önemsiyoruz ve bunun içinde etkinlikler düzenliyoruz."

KADINLAR DENETLEYİP, ÖRGÜ ÖĞRETTİ

Üniversiteli erkek öğrencilerin atkı ve bere örmesi yoldan geçenlerin dikkatini çekerken, renkli görüntülere de sahne oldu. Yoldan geçerken erkeklerin örgü ördüğünü gören Zehra Değer (59), atkı ve bereleri denetledi. Ardından erkek öğrencilere örmeyi öğreten Değer, "Yanlış başlamış ama güzel erkeklerde örgü örebilir. Bende kendisini izledim, tersten alıyor bu nedenle zorlanıyor. Biraz ona örmeyi öğrettim. Öğrencileri destekliyorum" dedi.



FOTOĞRAFLI