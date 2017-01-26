Erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra aracın çarptığı kadın Samsun'da toprağa verilecek

İZMİR'in Balçova İlçesi'nde, park halindeki otomobilde erkek arkadaşı Metin Kaplan ile bilinmeyen bir nedenle tartıştıktan sonra araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalışan, bu sırada servis minibüsünün çarpması sonucu ölen 30 yaşındaki İlknur Aker'in cenazesi Samsun'da toprağa verilecek.

Kaza, dün saat 06.30 İzmir Çevreyolu'ndaki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Balçova'dan Karabağlar yönüne yönetimindeki 45 ZA 0154 plakalı otomobil ile giden 27 yaşındaki Metin Kaplan, arkadaşı İlknur Aker ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kaplan bir süre sonra otomobili yol kenarına park ederken, iddiaya göre Aker otomobilden inerek yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Karabağlar'dan Balçova yönüne doğru giden Ş.Ö. yönetimindeki 35 S 00471 plakalı servis minibüsü Aker'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Aker'in üstünden çok sayıda araç geçti. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aker'in öldüğü belirlendi. Kız arkadaşının ölümü üzerine Kaplan büyük üzüntü yaşadı. Kaza sonrası İlknur Aker'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

2 KİŞİ SERBEST KALDI

Talihsiz kadının cesedi kazada büyük ölçüde zarar gördüğü için otopsi yapılamadı ve defin kararı verildi. Daha sonra Aker'in ailesine ulaşılıp kazayla ilgili bilgi verildi. Bugün Adli Tıp Kurumu Morgu'na gelen Aker'in yakını cenazeyi alıp toprağa vermek üzere Samsun'a götürdü. Ayrıca kazayla ilgili gözaltında bulunan Metin Kaplan ile servis minibüsü şoförü Ş.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Kaplan'ın, ilk ifadesinde, Aker ile tartışmadıklarını, genç kadının tuvalet ihtiyacını gidermek için aracı yol kenarına çekmesini istediğini daha sonra araçtan inip yolun karşısına geçmeye çalıştığını söylediği belirtildi.



FOTOĞRAFLI