Erkek arkadaşa sürpriz evlenme teklifi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Nazmiye Ergin (26), erkek arkadaşı Barış Atasoy'a (27) ilginç bir evlenme teklifinde bulundu. Hazırladığı senaryo gereği motosikletiyle kaza yapan Nazmiye Ergin, kaldırımda acı içinde oturduğu sırada arkadaşlarının haber vermesiyle gelen erkek arkadaşı Barış Atasoy'a cebinden çıkardığı yüzük ile evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisine sarılan Barış Atasoy, bu ilginç evlenme teklifine 'evet' yanıtını verdi.

Nazmiye Ergin, 2 yıl birlikte olduğu motosiklet tamircisi erkek arkadaşı Barış Atasoy'a alışılmışın dışında sürpriz evlenme teklifi hazırladı. Nazmiye Ergin, senaryo gereği Erdemir Lojmanları Mevkii'nde motosiklet ile kaza yaptı. Nazmiye Ergin'in arkadaşları Barış Atasoy'a kazayı söyleyerek, hemen olay yerine gelmesini kız arkadaşının acı içerisinde yerde yattığını söyledi. Motosikletiyle verilen adrese gelen Barış Atasoy, kaldırımda oturan Nazmiye Ergin'in yanına gitti. Nazmiye Ergin, erkek arkadaşına önüne başka bir motosikletin çıkması sonucu kaza yaptığını ve iyi olduğunu söyledi. Nazmiye Ergin ardından cebindeki yüzüğü çıkartarak Barış Atasoy'a evlenme teklifinde bulundu. Evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Barış Atasoy, kız arkadaşına 'evet' cevabını verdi.

Barış Atasoy, kız arkadaşının kendisine evlenme teklif etmesinin şaşkınlığını yaşadığını anlatırken, "Galiba bu işte bir terslik var. Normalde erkeklerin teklif etmesi gerekirken, burada kız arkadaşım evlenme teklifi etti. Gerçekten şoktayım" dedi. Farklı bir anıları olmasını istediğini söyleyen Nazmiye Ergin ise, erkek arkadaşıyla kendisinin tanıştığını belirterek, şöyle dedi:

"Biz zaten ilişkinin başından beridir tersten gidiyoruz. Sosyal medyadan arkadaşlık isteğini ben gönderdim. Konuşmayı ben başlattım. Çıkma teklifini ben ettim. Bizimkinin bir adım atacağı yok. Ben evlilik teklifi edeyim ki işler hızlansın dedim. Oda kabul etti. Çok mutluyuz."



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