Eriyen karlar Bayramiç Barajı'nda tehlike yarattı

ÇANAKKALE'de, Kaz Dağları'nda biriken kar birikintisinin erimesiyle akan pınarlarla dolmaya başlayan Bayramiç Barajı, üreticiyi sevindirdi. Ancak akan suların başta zirai ilaç atıkları olmak üzere ne bulduysa önüne katarak baraj havzasına taşıması, tehlike yarattı.Son günlerde bol miktardaki yağışlarla Bayramiç Barajı dolmaya başlarken, tehlike boyutu da yine ortaya çıktı. Kaz Dağları'nın Bayramiç İlçesi'ne bakan Kuzey yamaçlarında biriken karların erimesi ve buna bir de yağmur sularının eklenmesiyle, Karamenderes Çayı'nda taşkınlar oluştu. Bu taşkınlar, meyve bahçeleri ile dere kenarlarındaki zirai ilaç atıklarını baraja sürükledi. Kaz Dağları'ndan inen sular, önüne ne bulduysa katıp baraj havzasına kadar taşıyor. Bu nedenle gelişigüzel doğaya atılan tarım ilaçlarının boş kutuları, baraj havzasına kadar ulaşıyor.Bayramiç ve Ezine ovalarını sulayan ve Bayramiç İlçesi'nin de belirli dönemlerde içme suyu olarak kullandığı barajda biriken zirai ilaç kutuları ile diğer atıklar, barajın bazı bölümlerinde adacıklar oluşturdu. Bayramiç Barajı setinin önündeki 4 futbol sahası büyüklüğündeki zirai atık, hayatı tehdit ediyor. Daha önceleri de gelişigüzel olarak doğaya atıldığı için barajda toplanan zirai ilaç kutuları, bu kez ise kar suları ile tekrar baraja doldu.Bayramiç'te yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Konar, tarlasından gelirken baraj üzerindeki kirliliği ve zirai ilaç atıklarının yoğunluğunu görünce dehşete kapıldığını söyledi. Barajın, ilçenin içme suyu ihtiyacını da karşıladığını belirten Konar, yetkililerin bu soruna biran önce önlem almasını istedi.

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