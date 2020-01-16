banner314

banner325

Son Dakika

Erivan'a gidemeyen Cansu, Hamburg konseri için destek bekliyor

GENEL 16.01.2020, 08:10
3
Erivan'a gidemeyen Cansu, Hamburg konseri için destek bekliyor
AKDENİZ Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (11), Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen yarışma sonrası Erivan Devlet Senfoni Orkestrası'nda solist olarak sahne almaya hak kazandı. Maddi sıkıntılar nedeniyle Erivan'a gidemeyen, başka bir yarışma sonrası Almanya'da konser vermeye hak kazanan Cansu, şubat ayında Hamburg'da düzenlenecek konser için sponsor desteği bekliyor.
Antalya'da oturan Meltem ve Sinan Cem Takmaz çiftinin çocuğu Cansu Sara, anaokulunda piyano eğitim almaya başladı. Cansu, öğretmeninin yönlendirmesiyle Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı sınavına girdi. Cansu sınavları kazandıktan sonra öğretmenlerinin değerlendirmesiyle keman çalmaya başladı. Şu an konservatuvarın yarı zamanlı 6'ncı sınıf öğrencisi Cansu, ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldı. Cansu, 2017 Mart ayında 'Uluslararası Harmony Yarışması'nda ikincilik, 2017 Nisan ayında 'Uluslararası Genç Yetenekler Yarışması'nda üçüncülük ve en genç yarışmacı ödülü, 2019 Mart ayında '4'üncü Paris International Music Competition Yarışması'nda ikincilik, 2019 Nisan ayında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'yla solist olarak sahneye çıkma fırsatı, 2019 Kasım ayında 'Kamerton- Soloist International Competitionfor Performing Arts Yarışması'nda birincilik ödülü ve Erivan Senfoni Orkestrasıyla solist olarak sahneye çıkma ödüllerini kazandı. Erivan Senfoni Orkestrası'yla sahneye çıkma hakkı elde eden Cansu, maddi imkansızlık nedeniyle Erivan'a gidemedi.
SPONSOR DESTEĞİ BEKLİYOR
Son olarak 2019 Aralık ayında düzenlenen Stage 4 Kids Yarışması'nda 23 ülke ve 71 yarışmacı arasında derece elde eden Cansu, Almanya'nın Hamburg kentinde şubat ayında konser verme hakkı elde etti. Bugüne kadar Almanya'daki kuzenlerinin gönderdiği kemanlarla çalışan ve 5 keman eskiten Cansu, yeni keman alamadığı için öğretmeninin kemanını kullanarak yarışmalara ve Hambug'da vereceği konsere hazırlanıyor. Cansu Sara Takmaz, Hamburg'da düzenlenecek konser için sponsor desteği beklediğini söyledi.
İDOLÜ, HİLARY HAHN
Keman çaldığı sırada şarkının ritmine ayak uydurduğunu ve bunu seyircilere yansıttığını anlatan Cansu, 8 yaşındayken yarışmalara katıldığını, sahneye çıktığı anda bambaşka bir dünyada olduğunu hissettiğini anlattı. Cansu, "Sahnede gözlerimi kapatıyorum ve kendimi müziğin akışına bırakıyorum. İleride çeşitli orkestralarda solist olarak sahne almak ve küçük çocuklara keman öğretmek istediğim için öğretmen olmak istiyorum. İdolüm, ABD'li mekan virtüözü Hilary Hahn. Onun gibi olmak, hatta ondan daha da iyi olmak isterim. Hilary Hahn'la birlikte konser vermeyi de hedefliyorum" diye konuştu.
ÖĞRETMENİNİN KEMANIYLA ÇALIŞIYOR
Meltem Takmaz, kızı Cansu'ya hamile kaldığı andan itibaren anne karnında klasik müzik dinlettiğini, babasının ise ona saz çalıp türkü söylediğini anlattı. Cansu'nun müzikle büyüdüğünü belirten Meltem Takmaz, "Cansu'yla çok gurur duyuyoruz. Her girdiği yarışmada derece elde etti. Yarışmalar yurt dışında olduğu için maddi anlamda zorlanıyoruz. Cansu gelişim çağında olduğu için boyu büyüdü ve yeni keman almamız gerekiyor. Şu an kendi kemanı yok. Öğretmeni Güljahan Babayeva'nın kemanıyla çalışıyor. 5 keman eskitti. Çok minyon olduğu için zor keman buluyoruz" dedi.
'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'
Sinan Cem Takmaz ise “Kızımın başarılarıyla, emekleriyle gurur duyuyorum. Cansu bebekken işten eve geldiğimde onu uyutmak için her seferinde şarkı, türkü söylerdim. Müzikler Cansu'ya huzur verdi. Daha sonra eğitime başladı. Bu tür çocuklarımızın gelişiminde emek ve sabır olmadan, zamanı iyi doğru kullanmadan başarıya imza atamıyorlar. Ama kızım bunları annesi ve öğretmeninin desteğiyle başardı. Elimizden geldiğince ona destek oluyoruz. Onun başarısı bizim için en büyük mutluluk" diye konuştu.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Ocak 2020
İmsak 06:49
Güneş 08:19
Öğle 13:19
İkindi 15:46
Akşam 18:08
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 19 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3