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Ergenekon Kumpas Davası gizli tanığı Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
GENEL 31.01.2020, 13:23
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL () Kadıköy'de evinde ölü bulunan Ergenekon Kumpas davasında tutuklanan daha sonra gizli tanıklık yaparak tahliye edilen Doç. Dr. Ümit Sayın için Kızıltoprak'taki Zühtüpaşa Camii'nde tören düzenleniyor.
Ergenekon Kumpas davası kapsamında 2008 yılında tutuklanarak 23 ay cezaevinde kalan 59 yaşındaki Doç. Dr. Ümit Sayın, gizli tanık olduktan sonra tahliye edilmişti. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde görevli olan Sayın, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Ressam Salih Erimez Caddesi üzerinde bulunan evinde ölü bulundu. Sayın için bugün Kızıltoprak'taki Zühtüpaşa Camii'nde tören düzenleniyor. Törene Sayın'ın yakınları katılıyor.
(FOTOĞRAF)
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