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Ergenekon Davası'ndan beraat eden Çömez yurda döndü (ARŞİV)
Gonca YAĞCI,()-ERGENEKON Davası'nda beraat eden eski AK Parti milletvekili Dr. Turhan Çömez Türkiye'ye döndü. Temmuz ayında görülen Ergenekon Davası'nda tüm sanıkların beraat etmesinin ardından davanın yurtdışındaki tek sanığı...
GENEL 30.08.2019, 22:52
Gonca YAĞCI,()-ERGENEKON Davası'nda beraat eden eski AK Parti milletvekili Dr. Turhan Çömez Türkiye'ye döndü.
Temmuz ayında görülen Ergenekon Davası'nda tüm sanıkların beraat etmesinin ardından davanın yurtdışındaki tek sanığı Turhan Çömez, 12 yıldır bulunduğu İngiltere'den Türkiye'ye döndü. Çömez bugün THY'nin tarifeli uçağı ile saat 17.40'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
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