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Ergene'ye Bulgaristan'da soydaş direnişinin simgesi Türkan bebek anıtı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ),()- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, Bulgaristan'da Türklere karşı uygulanan asimilasyon sırasında Bulgar askerleri tarafından annesinin kucağında 17 aylıkken öldürülen Türkan Feyzullah'ın anıtı dikildi. Bulgaristan'da...

Ergene'ye Bulgaristan'da soydaş direnişinin simgesi Türkan bebek anıtı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ),()- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, Bulgaristan'da Türklere karşı uygulanan asimilasyon sırasında Bulgar askerleri tarafından annesinin kucağında 17 aylıkken öldürülen Türkan Feyzullah'ın anıtı dikildi.
Bulgaristan'da totaliter yönetim döneminde isimleri değiştirilerek asimilasyon uygulanan Türklerin direnişi sırasında, Kırcaali'nin Kırkova ilçesine bağlı Mogilyane köyünde askerler ve milis kuvvetlerin açtığı ateş sonucu 17 aylık Türkan Feyzullah, annesinin kucağında yaşamını yitirdi. Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde belediye tarafından Türkan bebeğin anıtı ile park yapıldı. Anıtın bugün yapılan açılışına Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile vatandaşlar katıldı.
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Bulgaristan'da 1984 yılında Türk bebeğin annesinin kucağında şehit edildiğini belirterek, "Onların anısına bu parkın açılışını gerçekleştiriyoruz. Yeni nesil bunlardan ders çıkaracak ve ona göre hareket edecektir. O dönemde şehit olanları rahmetle anıyorum. Aynı zamanda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da ölüm yıl dönümü onu da şükranla anıyorum. Bizler çok kısa zamanda güzel işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi.
Ergene Kaymakamlığı olarak projede yer almaktan ve altına imza atmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Kaymakam Fatih Kızıltoprak, "Kaymakam olarak onayladığım en güzel kararlardan biri. Belediye meclis üyeleri ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Türkiye hep mazlumların anavatanı. Biz her zaman mazlum ve masumların yanındayız. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına da sabırlar diliyorum" dedi.

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