Ergani'de 'Makam' çiçeği açtı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, Zülküf (Zülkifl) Peygamber'in terinin damladığı yerde yetiştiği rivayet edilen 'Makam' çiçeği, ilkbaharla birlikte açtı.

Hz. Zülküf Peygamberi'nin Ergani ilçesindeki türbesinin bulunduğu alanda 'Makam' çiçeği açtı. Zülküf Peygamber'in terinin damladığı her yerde çıktığı rivayet edilen makam çiçeği 15 ile 20 santimetre arasında değişen yeşil ince uzun yapraklara sahip. Genellikle nisan ayı sonu ile mayıs ayı başında açan çiçeklerin özelliği dik gövdeli, yeşil ve ince uzun yaprakları arasında tek tek huni biçiminde eflatun renkte ve güzel kokulu olması. Makam çiçeği, hem kutsal olduğuna inanıldığı hem de güzel kokusu nedeniyle yöre halkı tarafından evlerde kurutuluyor.



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