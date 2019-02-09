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Ergani'de 10 erkeğe karşı yarışan kadın muhtar adayı ilgi görüyor

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, muhtar adayı Figen Sert, 10 erkek muhtar adayıyla yarıştığı seçimlerde büyük ilgi görüyor.  Ergani ilçe merkezinde eşi Berdan Sert (44) ile birlikte fırın işleten...

Ergani'de 10 erkeğe karşı yarışan kadın muhtar adayı ilgi görüyor

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, muhtar adayı Figen Sert, 10 erkek muhtar adayıyla yarıştığı seçimlerde büyük ilgi görüyor. 
Ergani ilçe merkezinde eşi Berdan Sert (44) ile birlikte fırın işleten 6 çocuk annesi Figen Sert (38), Adnan Menderes Mahallesi'ne muhtar adayı olduğunu açıkladı. 17 bin 850 seçmenin oy kullanacağı mahallede, 10 erkek muhtar adayıyla yarışan Sert, kapı kapı dolaşarak başta kadınların oylarına talip olduğunu söylüyor. En büyük destekçilerinin kadınlar olduğunu anlatan Sert, erkeklerden de oy istemeyi ihmal etmiyor.
Seçim çalışmalarında ev ve iş yerlerindeki görevlerini de ihmal etmeyen Sert, "Mahallemizin tüm sorunlarını çözüme ulaştırmak için gerekli mercilerle görüşerek ve sorunların bir an önce çözülmesi noktasında çözüme kavuşturacağım. Mahallemin seçmenlerinden isteğim, desteklerini benden esirgemesinler" dedi.
İlçede 1960'lı yıllarda kadın bir muhtarın görev yaptığını belirten Sert, seçimi kazanması halinde bölgedeki 2'inci kadın muhtar olarak tarihe geçmeyi hedeflediğini söyledi. 

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