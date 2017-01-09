Erfelek'te kar eğlencesi

İbrahim ASLAN/SİNOP () - SİNOP'un Erfelek İlçesi'nde yağan kar, çocuklar ve büyüklerin eğlencesi oldu.

Sinop'un Erfelek İlçesi etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Okulların da tatil olmasıyla çocuklar ve aile büyükleri, kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Yüksek kesimlerde bir metreyi aşan, kent merkezinde ise 30 santimi bulan kar kalınlığı nedeniyle hayat adeta felç oldu. Kapalı yolların açılması için ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor.



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