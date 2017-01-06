Erendağ Kayak Merkezi'nin tekrar açılması için eylem

MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'ndeki çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizmciler ve bir grup bölge sakini, 5 yıldır atıl haldeki Erendağ Kayak Merkezi'nin tekrar faaliyete geçmesi için eylem yaptı.

Seydikemer'in Seki Mahallesi'ndeki Eren Dağı'nın 2 bin 863 rakımlı eteğine kayak merkezi kurulması, ilk olarak 1997'de gündeme geldi. Uzun yıllar Muğla'nın gözde turizm projeleri arasında yer alan kayak merkezi yazın deniz, kum, güneş; kışın ise kayak imkanını aynı coğrafyada buluşturması nedeniyle büyük ilgi gördü. Proje Muğla Valiliği'nin koordinasyonunda, 'Erendağ Kayak Merkezi' ismiyle 2011 yılında hizmete açıldı. Kayak merkezi ile birlikte telesiyej sistemi de devreye girdi.

ULAŞIM SORUNU VE YANGIN

Kışın kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede, Seki Mahallesi ile kayak merkezi arasındaki 18 kilometrelik yolun sürekli kapanması, tesisin yeterli ilgiyi görmesini engelledi. 16 Şubat 2012'de tesise ait ahşap binada çıkan yangın ise projenin sonunu getirdi. Binanın kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası, kayak merkezi tamamen kapatıldı.

'KAYAK MERKEZİ TEKAR AÇILSIN'

5 yıldır atıl halde bekleyen merkezin tekrar faaliyete girmesi için turizmciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar bugün öğlende bölgeye gitti. Yolun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı tesise ulaşamayan eylemciler, yol üzerinde eylem yaptı. Muğla'da başka kayak merkezi olmadığını belirten eylemciler, yanlarında getirdikleri leğen ve naylonlarla yamaçlardan kayarak durumu protesto etti. Bazı eylemciler ise 3 telli bağlama eşliğinde oyunlar oynadı.

'YERLİ TATİLCİ BİLE YETER'

Seydikemer Esnaf Odası Başkanı Harun Sağır, kayak merkezinin atıl durumda olmasından üzüntü duyduklarını söyledi. Kayak merkezinin tekrar hizmete girmesi gerektiğini belirten Sağır, "Biz bize yeteriz. Dışarıdan turist gelmese bile, yerli turistte bizim kayak merkezimiz çok güzel işler. Turizm tesis alanı ilan edilmiş bu bölgenin, atıl kalmaması lazım. En azından iç turizme burayı açmamız lazım. Bir şekilde ekonominin canlanması, bu tip tesislerin işler hale olmasına bağlı" dedi.

Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven de unutulan ve atıl kalan tesisin tekrar hayata geçmesi gerektiğini kaydetti. Eren Dağı'nın Fethiye'ye 1 saat mesafede olduğunu belirten Güven, "Burası, Uludağ, Ilgaz, Kartal gibi neden olmasın? Belki unutulmuş, belki raflarda tozlarda kalmış evrakları tekrar karıştırıp burayı hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

Turizmci Ersin Gür ise Eren Dağı'ndaki kayak merkezinde birçok kayak merkezinden daha çok kar olduğunu, tesisin tekrar canlandırılmasını istediklerini kaydetti.



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