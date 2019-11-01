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Eren Erdem cezaevinden çıktı
Halil YILMAZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,()-CHP Eski Milletvekili Eren Erdem hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'ndan işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarılan Erdem,...
GENEL 31.10.2019, 22:42
Halil YILMAZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,()-CHP Eski Milletvekili Eren Erdem hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.
Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'ndan işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarılan Erdem, Karbey Dinlenme Tesisleri'ne getirilerek serbest bırakıldı. Ailesi ve partililer tarafından karşılanan Erdem, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak buradan ayrıldı.
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Namaz Vakti 01 Kasım 2019
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|-5
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|P
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|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
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|10
|20
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|10
|16
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|10
|15
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|10
|12
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|10
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|22
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|11
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|20
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|11
|20
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|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
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|11
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|11
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|11
|14
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|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
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|11
|12
|16. Real Betis
|11
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|11
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|5