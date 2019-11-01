Eren Erdem cezaevinden çıktı

Halil YILMAZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,()-CHP Eski Milletvekili Eren Erdem hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'ndan işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarılan Erdem, Karbey Dinlenme Tesisleri'ne getirilerek serbest bırakıldı. Ailesi ve partililer tarafından karşılanan Erdem, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak buradan ayrıldı.