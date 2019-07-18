Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

Ereğli’de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında (2)

BAŞKAN POSBIYIK: KRİZ MASASI KURULDU Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, su taşkınlarının meydana geldiği mahalellerde incelemelerde bulundu. Kavaklık bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katılan Posbıyık, "Yaşanan olay doğal...

Ereğli’de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında (2)

BAŞKAN POSBIYIK: KRİZ MASASI KURULDU
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, su taşkınlarının meydana geldiği mahalellerde incelemelerde bulundu. Kavaklık bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katılan Posbıyık, "Yaşanan olay doğal afet. Bütün arkadaşlar çalışıyor. Belediyede kriz masası kuruldu. Az önce Kışla Sanayi Sitesi'ne de girdim. Orası da çok kötü vaziyette. Ekiplerimiz elinden gelen gayreti gösteriyor" dedi.
Son olarak 2008 yılında sel felaketini yaşayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sokaklara çıktı. Kavaklık Mahallesi'nde yaşayan Murat Kapan, “Yine sıkıntı yaşıyoruz. Gece 5'ten bu yana ayaktayız. Teyakkuzdayız. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.