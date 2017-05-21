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Ereğli'de 'En Güzel Osmanlı Çileği' yarışması

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında, 'En Güzel Osmanlı Çileği Yarışması' düzenlendi. Ereğli Belediyesi ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma...

Ereğli'de 'En Güzel Osmanlı Çileği' yarışması
ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında, 'En Güzel Osmanlı Çileği Yarışması' düzenlendi.
Ereğli Belediyesi ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneği’nin birlikte Kestaneci Mahallesi Piknik Alanı'nda gerçekleştirdiği etkinlikte üreticiler, yetiştirdikleri Osmanlı çilekleriyle yarıştı. 27 üreticinin yer aldığı yarışmada ziraat mühendislerinden oluşan jüri, Osmanlı çilekleri tat, koku, renk ve ambalaj olmak üzere 4 ayrı kategoride değerlendirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca En Güzel Çilekli Pasta ile Osmanlı Çileği Bilgi Yarışması gerçekleştirildi. Değerlendirmede En Güzel Osmanlı Çileği dalında birinciliği Maksude Babaoğlu, ikinciliği Nazmiye Doğru, üçüncülüğü ise Sevinç Kura kazandı. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

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