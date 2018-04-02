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Erdoğan ve Putin, Akkuyu’nun temel atma törenine telekonferansla katılacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine Ankara'dan telekonferansla katılacaklar. Yine Ankara’da Suriye...

Erdoğan ve Putin, Akkuyu’nun temel atma törenine telekonferansla katılacak
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine Ankara'dan telekonferansla katılacaklar. Yine Ankara’da Suriye konulu Üçlü Zirve ise Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın öğle saatlerinde Ankara'ya geliyor. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in eşbaşkanlıklarında, ilgili bakanların da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek. Toplantıda, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Program sonunda ise ikili basın açıklaması yapılması bekleniyor.
TEMEL ATMA TÖRENİNE TELEKONFERANSA KATILACAKLAR
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni de yarın yapılacak. Erdoğan ve Putin, temel atma töreni için Mersin'e gitmeyecek. Erdoğan ve Putin törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden telekonferans ile katılacaklar.
ÜÇLÜ ZİRVE ÇARŞAMBA GÜNÜ
Bu arada Suriye konulu Üçlü Zirve Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

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