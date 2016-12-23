Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız - ek fotoğraflar
23 Aralık 2016 Cuma 18:06
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