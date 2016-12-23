Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız (5)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM İZMİR'DEN AYRILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçerek buradan hava yoluyla kentten ayrıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM İZMİR'DEN AYRILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçerek buradan hava yoluyla kentten ayrıldı.
23 Aralık 2016 Cuma 23:41
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM İZMİR'DEN AYRILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçerek buradan hava yoluyla kentten ayrıldı.
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