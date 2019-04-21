Erdoğan TÜRGEV yurdunu ziyaret etti

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gülseli KENARLI-Güven USTA-Ozan URAL / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.
Beylerbeyi'nden akşam saatlerinde çıkış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.30 sıralarında yurda geldi. Yurtta kalan öğrencilerle konuştuğu öğrenilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan 19.15 sıralarında ayrılarak Haliç Kongre Merkezi'ne gitti.
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gülseli KENARLI-Güven USTA-Ozan URAL / İstanbul