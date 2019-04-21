Erdoğan TÜRGEV yurdunu ziyaret etti(Ek bilgi ve fotoğraflar)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gülseli KENARLI-Güven USTA-Ozan URAL/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.
Beylerbeyi'nden akşam saatlerinde çıkış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.30 sıralarında yurda geldi. Yurtta kalan öğrencilerle konuştuğu öğrenilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan 19.15 sıralarında ayrılarak Haliç Kongre Merkezi'ne gitti. Erdoğan 21.00 sıralarında Haliç Kongre Merkezi'nden çıkış yaparak Kısıklı'daki konutuna geçti.
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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gülseli KENARLI-Güven USTA-Ozan URAL/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.