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ERDOĞAN TCG KINALIADA'NIN HİZMETE GİRİŞ TÖRENİNDE KONUŞTU (1)

GENEL 29.09.2019, 16:51

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:52
Öğle 12:59
İkindi 16:18
Akşam 18:57
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 6 9
5. Konyaspor 6 9
6. Galatasaray 6 9
7. Başakşehir 6 8
8. Denizlispor 6 8
9. Çaykur Rizespor 6 8
10. Malatyaspor 5 7
11. Kasımpaşa 6 7
12. Trabzonspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Keçiörengücü 6 10
6. Adana Demirspor 5 9
7. Fatih Karagümrük 6 9
8. İstanbulspor 6 9
9. Altay 6 9
10. Balıkesirspor 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. West Ham 7 12
4. Tottenham 7 11
5. Leicester City 6 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 6 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 6 13
6. Athletic Bilbao 7 12
7. Villarreal 7 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Real Betis 7 8
13. Getafe 7 7
14. Levante 6 7
15. Osasuna 6 7
16. Celta de Vigo 7 6
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 7 2