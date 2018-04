Erdoğan seçim startını İzmir'de verdi: Bay Kemal, sen darbecisin

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için ilk mitingi İzmir'de yaptı. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Ben Marmaris'ten İstanbula hareket ettim, havalimanına geldiğim zaman, on binler havalimanındaydı. Meğerse 23.15'te Bay Kemal oraya gelmiş, tanklar orada korumaya almışlar. Oradan Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Halbuki 'Darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım' diyen kişi, tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. İstediğin kadar inkar et. Tüm televizyon kayıtlarında varsın. Yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil, darbecisin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Kongresi'nin yapıldığı Halkapınar Spor Salonu'ndan ayrıldıktan sonra, 24 Haziran seçimleri için ilk mitingini yapacağı hemen yan tarafta bulunan alana geçti. Başbakan Binali Yıldırım ile alana gelen Erdoğan, sözlerine "Maşallah İzmir sadece Ege'nin değil Türkiye'nin de incisi İzmir. Zeybekleriyle, vakur efeleriyle, heybetli türküleriyle yürekli İzmir. Seni gönülden selamlıyorum İzmir" diyerek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sana tüm kalbimle geldim İzmir. Kendimizi tam olarak anlatamadığımıza inanıyorum. Kalpten kalbe giden yolu açık etmenin zamanı geldi. İzmirle bu sefer tüm perdeleri kaldıracağız. İzmir kurtuluşun şehridir. İzmir 24 Haziran'da şahlanışın sembol şehri olarak da tarihe geçecektir. İşte benim meftun olduğum izmir budur. İşte benim birlikte yürümek istediğimiz İzmir budur" dedi.

'İZMİR'İN DEĞERLERİNİ İSTİSMAR ETMEDİK'

"Bugün birilerin yaptığı gibi İzmir halkının değerlerini hassasiyetlerini istismar etmedik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Korku ve tahrik siyasetiyle İzmir'in üzerine karabasan gibi çökenler bugüne kadar ne vermişler? Hangi hizmetleriyle İzmir'in geleceğine katkıda bulunmuşlardır? AK Parti 15 yıllık döneminde İzmir'e sadece yatırımı kazandırmanın dışınla neler yaptı? AK Parti'nin İzmir ve İzmir halkına en küçük bir zararı, baskısı, kötülüğü dokunmuş mudur? Tam tersine biz Türkiye'nin diğer 80 iliyle birlikte demokrasinin, temel hakların, bireysel, kültürel hakların genişletilmesi için çalıştık. Demokrasinin belli bir kesimin değil tüm vatandaşlarımızın hakkı olduğunu söylemek suç mudur? Özgürlüklerini belli bir grubun değil, hangi kesimden olursa olsun herkesin hakkı olduğunu savunmak ve bununla mücadele etmek suç mudur? Türkiye'yi sadece belli bölgeleriyle değil tüm şehirleriyle tüm bireyleriyle kalkındırmak için çalışmak suç mudur? Eğer bunlar suçsa evet bizim suçumuz büyük, hem de çok büyük. Türkiye'yi 15 yılda 3.5 kat büyüttük. Vesayetçilerin, darbelerin, cuntaların tepesine bindik. Türkeye'yi bir avuç seçkin için değil herkes için yaşanabilir ülke haline getirdik."

"İzmir'in ve İstanbul'un belli ilçelerinin geleceğine ipotek koyanlar ne yaptı?" sorusuyla konuşmasına devam eden Erdoğan, şöyle dedi:

"İzmir için en ufak vizyon ortaya koyamayanlar, laiklik kavramı altında gizlemeye çalışıyorlar. AK Parti'nin laiklik ilkesine bakışı, Avrupa ülkelerinde bile takdirle vücut bulmuştur. Tabii biz aynı zamanda laikliğin ülkemizde birilerinin bilinçli olarak yaptığı gibi örselenmesine de karşı çıktık. Tüm inançlara mensup insanların rahatça dini kurumlarını çalıştırmalarını biz sağladık. Çünkü bizim kimsenin inancıyla, ibadetiyle, fikriyle bir derdimiz yoktur. Varsın yapanlar yapsın, bizim böyle bir derdimiz yok. Özgürlüklerin geniş bir şekilde yaşatılabilmesi için çabaladık. Tek bir kırmızı çizgimiz vara, ülkemiz ve milletimizin aleyhinde faaliyet yürütülmemesidir. Terör örgütlerine bulaşılmamasıdır. Tüm dinlerin, inançların yaşayabilmesinin önünü açtık ama şunu açık söyleyeyim, Müslümanın da inancını yaşamasına karışmayın. O da inancını yaşasın. Dinin siyasete alet edilmesine kesinlikle karşıyız. Milletimizin dini hassasiyetlerini örgüt çıkarları için kullananlara karşı çıktık. FETÖ'yle 17-25 Aralık sürecinde mücadele ettik. CHP zihniyetini bize yumruk atarken bulduk."

'DARBE KARŞITI DEĞİL, DARBECİSİN'

15 Temmuz darbe girişimi gecesine de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben Marmaris'ten İstanbula hareket ettim, havalimanına geldiğim zaman, on binler havalimanındaydı. Meğerse 23.15'te Bay Kemal oraya gelmiş, tanklar orada korumaya almışlar. Oradan Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Halbuki 'Darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım' diyen kişi, tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. İstediğin kadar inkar et. Tüm televizyon kayıtlarında varsın. Yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil, darbecisin. Ertesi gün 16 saat operasyonu bizzat ben yönettim. Başbakanla irtibat halindeydim. Başbakanın tünele sakladığını söylüyorlar. Tünellere saklanan birisi varsa başınızdaki adam bir tanesi ama tünel bulamadı, Bakırköy Belediyesi'ne giti. Bay Kemal biz Allah'ın izniyse ölümü korkutarak bu yolda yürüdük. Rabbimize verilecek bir canımız var. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte FETÖ'ye tarihi bir şamar vurduk. CHP'yi yine bizim üzerimize yürürken bulduk. CHP artık bugün yargımızın terör örgütü olduğunu tescillediği FETÖ'nün ülkemizdeki borazanı haline geldi. Ülkemize kurşun sıkan ne kadara terör örgütü varsa hepsinin de sözcüsü durumundadır. Bize ne dedi 'Afrin'e gitmeyin.' Ne diyorsun ya. Oradan Gabar'dan, Cudi'den bırakalım bize saldırsınlar mı? Bay Kemal boşa uğraşma, bu topraklarda en ufak bir parselizasyona izin vermedik vermeyeceğiz."

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI

Etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili son rakamları da açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'de 4 bin 305, Kuzey Irak'ta 372, yurt içinde etkisiz hale getirilen 281. Bay Kemal bırakalım mı? Devam etmeyelim mi? Edeceğiz, edeceğiz. Bize bu millet bu görevi verdi. Biz Mehmedimizin kanını yerde bırakmayacağız. Gazilerimizin ahını yerde bırakmayacağız. Kararlılıkla yola devam edeceğiz" dedi.

'LAİKLİK NUTUKLARI ATANLAR'

"Her seçimde İzmir'e gelip laiklik nutukları atanların Meclis'teki kürsüleri aylarca FETÖ'ye kiraladıklarını unutmadınız değil mi" diye soran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İzmir'in artık CHP'nin omurgasız siyasetine teslim olmayacağına inanıyorum. Ey izmir 24 Haziran'da tercihimizi hizmetten, projeden, ihracattan yana kullanıyor muyuz? Bana göre gerçek İzmir bu. İzmir'in özlediği tablo bu. Türkiye'nin ihtiyacı olan duruş bu. Erken seçim kararını açıkladığımız 18 Nisan'dan bu yana geçen günlerdeki savrulmaları sizler de takip ettiniz. Ana Muhalefet, onunla aynı telden çalanların nasıl savrulmalar yaşadığını gördünüz değil mi? Ne cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili ne de seçimle en küçük bir çalışmaları olmadığı ortada öyle mi? Biz MHP ile ittifak yapma kararını milletimize ilan ettik. Cumhurun ittifakı var, el eleyiz omuz omuzayız. Bütün bunları yaparken derdimiz cumhuru, milletin ittifakını yapalım. Muhalefet neden kılını kıpırdatmadı? Bunların ülkeyi yönetmek, yatırım yapmak gibi dertleri yok. Üstelikle öyle bir tezgah kurmuşlar ki birisi oradan 'Say bana 15 mebus' diyene kadar öteki cümle bitmeden 15 milletvekilini paket yapıyor gönderiyor. Bakıyorum milletvekilleri Meclis'te arkada ağlıyor yahu. Kendi yuvasından onlara 'git' diyor, sözde bir parti var 'git' diyor. Baktım ki koltukları bomboş. 15 kişi sözde partiye hâlâ katılmamışlar. Kendi sıralarında oturuyorlar. Böyle milli irade olur mu? Tayyip Erdoğan'a diktatör diyeceksin, kalkıp diktatörlüğün daniskasını kendin yapacaksın. Onları seçenlere saygısızlık. Sen genele başkan olabilirsin ama o milletvekillerini pazarlayan olamazsın. Tarih bunu Güneş Motel'i yazmıştı, şimdi de Bay Kemal'de yazdı. İnternetten oyuncak bebek sipariş verseniz inanın bu kadar hızlı olmaz. Meclisimize, o garip milletvekillerine yazık. Bunlar içeride ve dışarıdaki Soros'lar için yapıyorlar, onların talimatlarıyla. Bunların tek derdi var, Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak. Sanıyorlar Tayyip Erdoğan olmazsa bunlar milletin başında olacak. Ya Tayyip Erdoğan'ı Soros'lar getirmedi. Milletim getirdi, alırsa milletim alır. Biz 16 sene, bir de İstanbul belediye başkanlığını ilave edersen 20 sene. Ne yaptık hizmetten başka. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bizim de eserlerimiz ortada."

İBRAHİM TATLISES KÜRSÜYE ÇIKTI

Sanatçılarla Hatay'a, Reyhanlı'ya gittiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçkin sanatçılarımızla gittik. Reyhanlı'da sınırı noktasına 10 kilometre var. Orada askerimizle birlikte, bir arada olduk. Sanatçılarımızla birlikte. Esat Kabaklı'nın malum parçasını söyledik. İbhahim Tatlıses o şarkıyı söyledi. Bundan rahatsız oldular. Neden İbhahim Tatlıses 'Münbiç'i dolaşta gel' dedi, Afrin dedi? Mehmetçikle sanatçılarımız bir olduk, iri olduk. Kıskandı, 'sen de gel' dedik. Sordular, 'gitsin' dedik. Fakat oraya kadar olmasa da gitti" diye konuştu.

İzmir'e yapılan yatırımları da anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Susuz İzmir'e suyu getiren biziz ya. Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olan bir konuyu, talimat verdim ve biz İzmir'e suyu getirdik. Ödemiş Ovası'nı biz suladık. Barajla. Biz dertliyiz, bizim millete aşkımız var. Çok çalışmamız lazım. Boş durmadık, çok koştuk, terledik, terliyoruz ve terleyeceğiz. Aliağa'ya 10 milyarlık yatırım çektik. Nasıl olsa yüzde 25 oy cepte garanti dedikleri için bizim de aldığımız yüzde 52 oyun üzerine yatacağımızı sandılar. Daha çok çalışacağız. İzmir'i İstanbul'a bağlıyor muyuz? Hazır mıyız? İstanbul-İzmir 3.5 saat inecek mi? 15 sene önce İzmir'in doğru dürüst bir havalimanı var mıydı? Biz geldik, havalimanı yaptık. Niye bizden öncekiler yapmadılar, neden yapamadılar? Onlarını derdi yoktu, bizim derdimiz vardı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonundan İzmirlilerden kendilerine destek vermelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, mitingin ardından İzmir Ticaret Odası'na geçti.



