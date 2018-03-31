Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

Erdoğan, Putin ve Ruhani 4 Nisan'da Ankara'da buluşacak

Gülseli KENARLI-İSTANBUL,() TÜRKİYE-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 7. toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eşbaşkanlıklarında 3 Nisan'da Ankara'da yapılacak.  Cumhurbaşkanlığından...

Erdoğan, Putin ve Ruhani 4 Nisan'da Ankara'da buluşacak

Gülseli KENARLI-İSTANBUL,()
TÜRKİYE-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 7. toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eşbaşkanlıklarında 3 Nisan'da Ankara'da yapılacak. 
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada toplantıda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınarak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.Ziyaret kapsamında aynı gün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni de yapılacak. 

SURİYE ZİRVESİ 4 NİSAN'DA
Suriye konulu üçlü zirve ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirve çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında bir ikili görüşme gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunulacağı ifade edildi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314