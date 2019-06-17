Erdoğan: Özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde katıldığı programda, “Böyle bir kişi, benim milletimden, başta Ordu valimiz olmak üzere, özür dilemedikçe bir defa böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez.18 günde bak neler yaptım diyor. Ben söyleyeyim neler yaptığını. 18 günde başkanvekillerinin odalarının kilitlerini sökmekle meşgul olduö dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı. Buluşmada Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı yardımcı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da eşlik etti.

Programdaki konuşmasında Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “ İstanbul'u ne dediğini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen, ayaküstünde 50 tane yalanı sahaya pazarlayıp süren birilerine de teslim edemeyiz." dedi.

"BÖYLE BİR ADAYLIĞA BIRAKIN LAYIK OLMAK, BÖYLE BİR MAKAMA GELEMEZ"

Kurtulmuşun konuşmasından sonraya kürsüye Cumhurbaşkanı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Herkesi kucaklamak için geliyorum diyen kişi, Ordu'da bu devletin, bu milletin valisine 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama? Sen her şeyden önce bu devletin valisine tahammül edemiyorsun ve ona kalkıp bu ifadeyi kullanıyorsun. Sen, İstanbul gibi bir şehre belediye başkanı olmak için yola çıkıyorsun. Şimdi ben buradan başta İstanbullu kardeşlerim olmak üzere tüm milletime sesleniyorum; Böyle bir kişi, benim milletimden, başta Ordu valimiz olmak üzere, özür dilemedikçe bir defa böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." İfadelerini kullandı.

"ÖC ALMA, BİR HESAPLAŞMA SİYASETİ GÜDÜLMÜŞTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “18 günde bak neler yaptım diyor. Ben söyleyeyim neler yaptığını. 18 günde başkanvekillerinin odalarının kilitlerini sökmekle meşgul oldu. Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır. Her şeyden önce 31 Mart seçiminde yaşananlar, CHP zihniyetinin İstanbul'u geri almak için neler yapabileceğini çok açık net göstermiştir. İstanbul'daki rövanşın geçmişini, Gezi olaylarında hatırlayın, ne diyorlardı '1453'e kadar götürdüklerini duvarlara yazmaktan, medyada açıkça ifade etmekten dahi çekinmediler, çekinmiyorlar'. Ne diyordu, 'Zulüm 1453'te başladı' CHP'nin adayı ve onu parlatan lobiler 18 gün süreyle işgal ettikleri koltuğu, İstanbul'un 25 yıllık kazanımları yanında tüm geçmişiyle hesaplaşmanın aracı haline dönüştürmenin gayreti içine düşmüşlerdir. Belediyenin verilerinin nereye aktarılacağı belli olmayan bir şekilde kopyalanmaya çalışılmasından, gönüllü kuruluşlarımıza yapılan yardımlara kadar her konuda adeta bir öc alma, bir hesaplaşma siyaseti güdülmüştür" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UN VE TÜRKİYENİN ÖNÜNDE YENİ BİR YOL AÇACAĞIZ"

Erdoğan, “23 Haziran seçimlerinde sırt sırta verecek, inşallah İstanbul'un ve Türkiye'nin önünde yeni bir yol açacağız. 94 ruhuyla çalışacak, koşturacak, yalan siyasetinin milletimizin kafasını karıştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Unutmayın hakikat güneşinin eritemeyeceği hiçbir yalan yoktur. Karanlık ne kadar koyu olursa olsun, bir mumun aydınlığı onu delmeye yeter. İnşallah 23 Haziran CHP adayının bühtan ve iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe atıldığı gün olacaktır" dedi.

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