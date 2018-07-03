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Erdoğan'la görüşen ABD'li senatörlerden Menbiç'e ziyaret

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ı 29 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret eden ABD'li senatörler Lindsey Olin Graham ve Jeanne Shaheen, dün Suriye'nin Menbiç kentine gitti. Senatörlere, Menbiç'te...

Erdoğan'la görüşen ABD'li senatörlerden Menbiç'e ziyaret

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ı 29 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret eden ABD'li senatörler Lindsey Olin Graham ve Jeanne Shaheen, dün Suriye'nin Menbiç kentine gitti. Senatörlere, Menbiç'te bulunan ABD'li askerler de eşlik etti. 
'Amerika'nın Sesi' ile Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, 29 Haziran Cuma günü, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basına kapalı olarak yaklaşık 45 dakika görüşen, ABD'nin Cumhuriyet Parti'li Güney Karolina senatörü Lindsey Olin Graham ve ABD Senatosu üyesi Jeanne Shaheen, dün Menbiç'e ziyaret gerçekleştirdi. Buradaki ABD'li askerlerin de eşlik ettiği senatörler, Menbiç'in askeri ve sivil yönetimiyle bir araya geldi, kentin sokaklarını dolaştı. Senatör Graham'ın, ziyaret sırasında, Suriyeli yerel ortaklarına, Amerikan askerlerinin bölgede kalmaya devam etmesinin önemli olduğu mesajını verdiği belirtildi. ABD'li senatörler Lindsey Olin Graham ve Jeanne Shaheen'in, ziyaretin ardından Menbiç'ten ayrıldığı öğrenildi.

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