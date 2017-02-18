Erdoğan: Keşke Cumhurbaşkanlığı sistemine 1990'lı yılların başında geçseydik (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MALATYA'YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon meydanında düzenlenen toplu açılış töreninden sonra Elazığ Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Mücahit Yanılmaz'dan yapılan yatırımlar ve kentin sorunları ile ilgili bilgi aldı.

Elazığ Belediyesi'nde ikindi namazı kılan Erdoğan, daha sonra helikopter ile Malatya'ya gitmek üzere Atatürk Stadyumu'na hareket etti. Erdoğan buradan toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya hareket etti.

BELEDİYE MEYDANI DOLDU

Malatya'da yeni Belediye Meydanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelmeden önce doldu taştı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alana gelenler, birkaç noktada aramadan geçirildikten sonra alındı.

Kadınlar için ayrı, erkekler için de ayrı bölümlerin oluşturulduğu miting alanında Atatürk ve Erdoğan’ın fotoğrafları yer aldı. Erdoğan için sık sık, 'Başkomutan Erdoğan' sloganlarının atıldığı meydanda, gençler tekbir getirerek, alanda bekleyenleri coşturdu. Erdoğan'ı Elazığ'dan getiren helikopter Malatya İnönü Stadı'na indi. Buradan Malatya Valililiği'ne geçen Erdoğan, miting alanına gelerek ve toplu açılış töreninde konuşacak.

Mikail PELİT/MALATYA, () -

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