Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

Erdoğan kazanınca 5 tepsi baklava dağıttı

DENİZLİ'de yaşayan Emine Öner (58), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını meydanda baklava dağıtılarak kutladı. Delikliçınar Meydanı'nda stant kuran Emine Öner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanması...

Erdoğan kazanınca 5 tepsi baklava dağıttı
DENİZLİ'de yaşayan Emine Öner (58), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını meydanda baklava dağıtılarak kutladı.
Delikliçınar Meydanı'nda stant kuran Emine Öner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanması nedeniyle baklava dağıttı. Erdoğan'ın kazanması durumunda baklava dağıtma sözü verdiğini söyleyen Öner, evinde yaptığı 2 tepsi baklavanın yanı sıra 3 tepsi de satın alarak meydanda ikram etti. Emine Öner ayrıca meydana, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlu zaferi hayırlı olsun, afiyet olsun' yazılı afiş de astı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini baklava dağıtarak kutladığını belirten Öner, "Çevremdekiler kazanamayacağını söylüyordu. Ben de kazanacağını söylüyordum ve baklava dağıtma sözü vermiştim. Kendi ellerimle 2 tepsi yaptım, 3 tepsi de satın aldım" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325