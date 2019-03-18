Erdoğan: İstanbul'u Konstantinopolis yapamayacaksınız (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TROYA MÜZESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen törenin ardından, merkezi bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan Troya Müzesi'nin resmi açılışını yaptı. 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişinde, 64 milyon 444 bin lira harcanarak yapılan müzenin açılışına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

‘ANADOLU, AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ’

10 Ekim 2018 tarihinde ziyaretlerin başladığı müzenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlikler kadar müzelerin de bir milletin tarihinin aynası olduğunu belirterek, "Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Anadolu, her metrekaresinden adeta tarih fışkıran bir açık hava müzesi gibidir. Çanakkale’den Mardin’e, Antalya’dan Trabzon’a, Çorum’a, Niğde’ye kadar her bir şehrimiz tarih boyunca çeşitli medeniyetlere, kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan bu eşsiz hazinenin kıymetini bilmek, siyasetçisinden sanatçısına, çiftçisinden esnafına, tarihçisine kadar herkesin görevidir. 82 milyon olarak nasıl tarihi eserlerimize, camilerimize, külliyelerimize, saraylarımıza sahip çıkıyorsak, müzelerimize de aynı hassasiyetle sahip çıkmamızın gereğine inanıyorum" dedi.

'52 YENİ MÜZE AÇILDI'

Hükümet olarak son 17 yılda Türkiye’de müzeciliği geliştirmek için önemli adımlar attıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk müzeciliğini güçlendirmek için pek çok adım attık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik, 52 yeni müze açtık. Koleksiyonu ile dünyanın sayılı müzeleri arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni restore ettik. Böylece 2002 yılında ören yerleri ve müze ziyaretçi sayısını 7,4 milyondan, 2018 yılında 28,2 milyona ulaştırdık. Nereden nereye. Birçok arkeolojik kazıya kaynak aktararak yer altındaki medeniyetleri yer üstüne çıkarmaya çalışıyoruz. 2002 yılında tüm kazıların sayısı 57 iken, bu rakam şu anda 120’ye ulaştı. Önümüzdeki süreçte bu rakamların daha da artacağına inanıyorum. Ayrıca ülkemizden yurt dışına kaçırılan eserlerin tekrar vatanına, ait olduğu yere geri getirmenin mücadelesini de veriyoruz."

'KAYIP ESERLER YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK'

Troya’nın 5 bin yılık geçmişiyle UNESCO tarafından 1998 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de 2018 senesini Troya Yılı ilan ederek, yurt içinde ve yurt dışında daha iyi tanıtılmasını sağlamıştık. Bugün de Troya’nın barındırdığı tarihi hazineleri tüm insanlığın istifadesine sunan bu muhteşem müzeyi hizmete açıyoruz. 19 Nisan 2013 tarihinde inşasına başladığımız Troya Müzesi'ni toplam 64 milyon 444 bin liralık yatırım bedeli ile hayata geçiriyoruz. Troya Müzesi’nde 52 eser açık teşhir, 1712 eser ise kapalı teşhir olmak üzere toplam 1764 eserin sergisini yapıyoruz. Müzede sergilenmek üzere tespit edilen birçok kayıp eserin yurt dışından ülkemize getirilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, kurdeleyi keserek müzenin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Troya Müzesi'ni gezdi.

Zemin artı 3 kattan oluşan açılışından bu yana yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği müzede, Alman Arkeolog Heinrich Schliemann’nın kazılarında ortaya çıkan eserlerle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Amerika’dan getirilen altın Troya hazineleri birlikte sergileniyor.

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