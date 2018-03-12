Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Erdoğan'ın şiirini okuduğu öğretim görevlisi: Gurur duydum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Ak Parti Bolu İl Kongresi'nde okuduğu ‘Vatan Duası' şiirini yazan Muhammed Avşar, gurur duyduğunu söyledi.

Erdoğan'ın şiirini okuduğu öğretim görevlisi: Gurur duydum
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Ak Parti Bolu İl Kongresi'nde okuduğu ‘Vatan Duası' şiirini yazan Muhammed Avşar, gurur duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Bolu'da, partisinin il kongresinde, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü Öğretim Görevlisi Muhammed Avşar tarafından yazılan 'Vatan Duası' adlı şiirden iki kıta okudu. Öğretim görevlisi Avşar, şiirini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğunu duyduğunda çok şaşırdığını ve gurur duyduğunu belirtti. Avşar, ''Tabii ki bu gurur şahsım adına değil vatanımız, milletimiz ve bayrağımız adına bir gurur. Cumhurbaşkanımızın şiiri okumasının ardından dünden beri çok arayan oldu, tebrik eden insanlar oldu. Bundan mutluluk ve gurur duyduk. Şiir bizim olmaktan çıktı, milletin oldu. Bundan dolayı gururluyuz'' dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2008'de Kuzey Irak'a düzenlediği 'Güneş Harekâtı' sırasında 'Vatan Duası' şiirini yazdığını söyleyen Avşar, ''Bizler, aile olarak anne ve babamız, her şehit haberinde gözyaşı döken insanlarız. Kim olduğu önemli değil adı şehit olduktan sonra. 2008 yılında şehitlerimizin arkasından gözyaşları içerisinde yazmış olduğum bir şiir'' diye konuştu.

Şiirin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından okunan 5 ve 6'ncı kıtaları şöyle:

''Fitneye fesada uğratma bizi/ Arşa kadar yücelt dirliğimizi/ Bozdurma haine birliğimizi/ Bu cennet vatanını böldürme Ya Rab.
Yüzümüz ak olsun, kara düşürme/Vatanımı koru zora düşürme/Ana yüreğini kora düşürme/Gülleri dalında soldurma Ya Rab.''


İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314