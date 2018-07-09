Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1.5 milyon TL'lik tazminat davası

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın, parti grup toplantısında ailesi ve yakınları aleyhine dile getirdiği "Man Adası" iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1.5 milyon TL'lik manevi tazminat davasına devam edildi.

Davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı 2 günlük sağlık raporunu gerekçe göstererek duruşmaya mazeret dilekçesi sundu. Davacıların avukatı, "Koskoca Genel Başkan'ın bir sürü avukatı var" diyerek Kılıçdaroğlu'nun avukatının sağlık raporuna dayanarak sunduğu mazeret dilekçesinin reddini ve davada karar verilmesini istedi. Mahkeme hakimi de, bu dosyaya sunulan vekalette tek avukat bulunduğunu, hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nun avukatının mazeretinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına, davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kızı Sümeyya Erdoğan Bayraktar, kızı Esra Albayrak, dünürü Özdemir Bayraktar, eniştesi Ziya İlgen, dünürü Sadık Albayrak, dünürü Orhan Uzuner, dünürü Osman Ketenci'nin avukatları katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI MAZERET DİLEKÇESİ SUNARAK DURUŞMAYA KATILMADI

Hakim Memun Kılıç, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in duruşmadan hemen önce 2 günlük iş göremezlik raporuna dayanarak mazeret dilekçesi sunduğunu tutanağa geçti. Hakim Kılıç, Celal Çelik'in ayrıca celse arası sunduğu dilekçe ile yeniden reddi hakim talebinde bulunduğunu kaydetti.

Davacılar vekili avukat Ferah Yıldız, şartların oluşmadığını gerekçe göstererek reddi hakim talebinin reddine karar verilmesini istedi. Özdemir Bayraktar'ın Avukatı Abdullah Demirhan, davalı vekilinin önceden de reddi hakim talebinde bulunduğunu ve bu talebinin reddedildiğini hatırlattı. Avukat Demirhan, yeni bir durum oluşmadığını belirterek davalı vekilinin bu reddi hakim talebinin de reddedilmesini istedi. Hakim Kılıç, şartları oluşmadığını gerekçe göstererek reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

'KOSKOCA GENEL BAŞKANIN BİR SÜRÜ AVUKATI VAR' DİYEREK MAZERETİN REDDİNİ İSTEDİ

Davacı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız, "Koskoca Genel Başkan'ın bir sürü avukatı var" diyerek davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in sağlık raporunu gerekçe göstererek sunduğu mazeretinin kabul edilmemesini istedi. Hakim Memun Kılıç, vekaletnamede bu dava için sadece Celal Çelik'in davalı Kemal Kılıçdaroğlu vekili olarak göründüğünü söyledi. Bunun üzerine Ferah Yıldız, "Efendim, burada bir sürü avukat girdi dosyaya" dedi. Hakim Kılıç da, "Bizim dosyamıza girmedi" dedi.

Avukat Celal Çelik'in sağlık raporuna dayanarak sunduğu mazeretini kabul etmediğini söyleyen avukat Ferah Yıldız, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da dosyalarını takip için bir sürü avukat mevcut. Verilen mazeret davayı uzatmaya yöneliktir. Mazeretinin reddine, davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.

Özdemir Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan da avukat Celal Çelik'in mazeretini kabul etmediklerini belirterek, "Mazereti kabul etmiyoruz. Son duruşmada katılmadığı taktirde yokluklarında karar verileceğine dair ihtarat da yapılmıştı. Davamızın kabulünü istiyoruz" dedi.

Sunduğu sağlık raporunu dikkate alarak avukat Celal Çelik'in mazeretinin kabulüne karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.