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Erdoğan'ın BM'deki sözleri, Kapadokya semalarında
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ifade ettiği 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Türkiye İslam ümmetinin umududur' sözlerinin yer aldığı pankart, yabancı turistlerin yoğun...
GENEL 26.09.2019, 13:06
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ifade ettiği 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Türkiye İslam ümmetinin umududur' sözlerinin yer aldığı pankart, yabancı turistlerin yoğun olduğu Kapadokya'da balon ile gökyüzünde dalgalandırıldı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Şubesi'nce İngilizce olarak hazırlanan pankart ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına destek verildi. Erdoğan'ın fotoğrafı ile konuşmasında ifade ettiği 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Türkiye İslam ümmetinin umududur' sözlerinin yer aldığı pankart, Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetine asıldı. Pankart ile havalanan balon, Kapadokya semalarında uçtu.
Türkiye Gençlik Vakfı Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan, dünyada barışın kalıcı olarak yerleşmesi adına büyük önem taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşmasına dikkat çekmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Erdoğan'ın tarihi sözlerini bölgeye gelen yabancı turistlere hatırlatmak istediklerini ifade eden Alkan, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmayı tekrar hatırlatmak amacıyla 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Türkiye İslam ümmetinin umududur' şeklindeki sözlerini İngilizce olarak yazdık ve balon sepetlerine astık. Bunu Kapadokya bölgesine gelen tüm yabancı turistlerin görmesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanımızın bir dünya lideri olduğunu bir kez daha gördük ve TÜGVA olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu da özellikle belirtmek isterim."
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Şubesi'nce İngilizce olarak hazırlanan pankart ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına destek verildi. Erdoğan'ın fotoğrafı ile konuşmasında ifade ettiği 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Türkiye İslam ümmetinin umududur' sözlerinin yer aldığı pankart, Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetine asıldı. Pankart ile havalanan balon, Kapadokya semalarında uçtu.
Türkiye Gençlik Vakfı Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan, dünyada barışın kalıcı olarak yerleşmesi adına büyük önem taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşmasına dikkat çekmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Erdoğan'ın tarihi sözlerini bölgeye gelen yabancı turistlere hatırlatmak istediklerini ifade eden Alkan, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmayı tekrar hatırlatmak amacıyla 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Türkiye İslam ümmetinin umududur' şeklindeki sözlerini İngilizce olarak yazdık ve balon sepetlerine astık. Bunu Kapadokya bölgesine gelen tüm yabancı turistlerin görmesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanımızın bir dünya lideri olduğunu bir kez daha gördük ve TÜGVA olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu da özellikle belirtmek isterim."
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