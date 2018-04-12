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Erdoğan'ın avukatının babası, Antalya'da toprağa verildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan babası Abdullah Özel (88), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Abdullah Özel'in cenazesi,...

Erdoğan'ın avukatının babası, Antalya'da toprağa verildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan babası Abdullah Özel (88), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Abdullah Özel'in cenazesi, Bilal Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Manavgat'ta yaşayan, 4 çocuk sahibi Abdullah Özel'e, 2011 yılında kolon kanseri teşhisi konuldu. Tedavisi sürdürülürken, Özel, kalp ameliyatı oldu. Kolon kanserini yenen Özel, bu kez de ağır böbrek rahatsızlığına yakalandı ve hareket etme yetisini büyük ölçüde kaybetti. Yakın zamanda durumu ağırlaşan Özel, tedavi için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdullah Özel, dün yaşamını yitirdi.
Abdullah Özel için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti'li milletvekilleri, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, turizmci Fettah Tamince ve Tolga Cömertoğlu ile Antalyalılar katıldı. Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çelenk gönderdi.
Bilal Erdoğan, Ahmet Özel ve ağabeyi İsmail Özel'e taziye dileğinde bulundu. Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla'nın kıldırdığı namazın ardından Kavaklı Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedilen Abdullah Özel'in kabrine Bilal Erdoğan da toprak attı.
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Öte yandan Abdullah Özel'i, 2013 yılının Aralık ayında, başbakanlığı döneminde Manavgat'a gelen Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte evinde ziyaret etmişti.

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