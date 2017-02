Erdoğan: İdam için referandum yolunu açabiliriz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İdam talebi parlamentodan geçtiği anda bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Fakat anayasa değişikliği gerektiriyor. İşte 16 Nisan bunun da cevabı olacak. Bunun için de gerekirse bir referandum yolu açabiliriz. Parlamentodan çıkmıyorsa bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. Onun için de millete gideriz. Millet 'idam' diyorsa mesele bitmiştir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere geldiği Manisa'da, Hatuniye Cami'nde cuma namazını kıldıktan sonra Valiliği ziyaret etti. Hem namaz için cami girişinde, hem de Valilik önünde açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış törenine geçti. Erdoğan'a, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan eşlik etti.'ANADOLU'NUN YİĞİT EVLADI' DİYE ANONS EDİLDİ"Anadolu'nun yiğit evladı" anonsuyla kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkı selamladıktan sonra açılışı yapılan 220 milyon TL tutarındaki tesisler hakkında bilgi verdi. Kalabalığın 'Dik dur eğilme bu millet seninle' sloganı atması üzerine Erdoğan, "Bu güne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz. Sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Bundan sonra da sizlerle el ele dimdik bu yürüyüşümüze devam ettireceğiz" dedi.Manisa'nın yepyeni bir çehreye kavuştuğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni yatırımlarla daha büyük hedeflere ilerliyor. Nedir bunlar? İstanbul - İzmir otoyolu, Aynı zamanda bir Manisa projesidir. Öyle mi? Evet. 6.5 milyar dolarlık bu dev proje etap etap hizmete girmeyle başladı. Yolları yaptık mı? Osmangazi Köprüsü'nü açtık mı? Bunlar 16 Nisan'ın öncü haberleridir. İnşaatı devam eden bağlantı yollarıyla Sabuncubeli Tüneli'yle Manisa bu yolu rahatlıkla kullanacak. Düşünebiliyor musunuz ya İstanbul - İzmir 3 saat, arabanıza atlayacaksınız, üç saatte İstanbul'dan İzmir'e Manisa'dan gelip geçerken ulaşacaksınız. Bu günler yaklaştı. Hızlı tren Ankara, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir hızlı tren hattı bölümü bölüm inşa ediliyor. Ankara Manisa arası üç saatin de altına düşüyor biliyor musunuz? Görüldüğü gibi söz konusu hizmet olduğunda durmak yok yola devam" dedi.'BUNLAR BUNU ANLAMAZ 5 TANE KOYUN VER KAYBEDİP GELİRLER'Kalabalığa "16 Nisan'a hazır mıyız?" sorusunu yönelten, "Evet" yanıtı alınca "Maşallah" karşılığını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Rabbim bu ülke için taş üstüne taş koyan herkesten razı olsun. Efeler, yörükler, kardeşlerim Manisa her dönemde bu coğrafyanın üreten eli, düşünen beyni, savaşan kolu, yürüyen bacağı olmuştur. 2015 yılından bu yana terörle mücadele asker ve polis olarak 21 şehidi var. Son El Bab operasyonunda Manisa'nın üç gazisi bulunuyor. Bu vesileyle şehitlere, Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimizden tedavileri sürenler için acil şifalar diliyorum. Osmanlı'ya şehzade yetiştiren, Manisa cumhuriyet tarihi boyunca da ticaretiyle sanayisiyle yine ülkesinin gelişmesine kalkınmasın en büyük katkıyı verdi. 16 Nisan'da sizlere büyük görev düşüyor hazır mıyız? Biliyorsunuz Türkiye 16 Nisan'da sandığa gidecek önemli tercihte bulunacak yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Yani, bu ana muhalefet ve onun malum kalıntıları var ne diyorlar 'bunlar rejim değiştirecek' rejim mejim sorunumuz yok. Rejim sorunu 1923'de bitti. Yönetim sistemimizle sorunumuz var. Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlığı birleştirip güçlü bir yönetim oluşturuyoruz. Bunlar bunu anlamaz 5 tane koyun ver kaybedip gelirler. 14 yıldır Türkiye nereden nereye geldi. Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet tarihi boyunca bu ülkede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz 14 senede 6 bin 100 kilometreden 18 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Yol medeniyettir. Bu millet yatanı da görüyor. Çalışanı da görüyor. 25 tane havalimanımız vardı, şimdi 59 tane havalimanımız var. Ah kardeşlerim işte 16 Nisan'da 'evet' bunların devamı demektir. Daha da ileri daha da ileri demektir. İşte o da nedir. Yüksek hızlı tren var mıydı bu ülkede? Şimdi var mı olay bu. 'Evet' demenin ne anlamı geldiği ortala çıkıyor mu? Evet demek yüksek hızlı tren demektir, bölünmüş yolların daha da artması demektir. Havalimanlarının daha da artması demektir. Dünyanın en büyük havalimanına bu ülkenin sahip çıkması demektir. Önümüzdeki yılı ilk etabını açıyoruz. Yılda inşallah 150 milyon kapasiteli havalimanına sahip oluyoruz. Ne zaman 2023 yılında. Önümüzdeki yıl 90 milyon yolcu kapasitesi bitecek. Biz buyuz ya. İzmir'de doğru dürüst bir havalimanı yoktu. Şimdi var. Kim yaptı ya? Biz yaptık, biz. İzmir gibi olması gereken modern doğru dürüst havalimanı yoktu. Kim kazandırdı bunu? Hamdolsun biz kazandırdık. Gerçekleri göreceğiz bunlar medeniyet nedir anlamazlar. Beydağ barajını yatığımız zaman birileri dalga geçti. 'Olmaz' dediler, 'Bal gibi olur' dedik. Yaptık mı, ovayı suladık mı? 'Evet' demek bu demek işte."'YARGIYI MECLİSİ GÜÇLENDİRİYORUZ'Anayasa değişikliği ile meclisin ve yargının görevlerini yeniden tanımladıklarını da söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu kurumları güçlendiriyoruz. Ne diyor CHP? 'Bunlar meclisi kaldıracaklar'. Yav yalan konuşma, doğru konuş. Tam aksine meclisin gücünü denetim gücünü artıyor. Cumhuriyeti daha güçlü bir yönetimle taçlandırıyoruz. Bu ülkenin ve milletin sevdalıyız biz size aşığız ya. Biz Ferhat'ız ya siz de Şirin. Ferhat dağları nasıl deldi? Aşkından deldi. Şimdi biz de dağları dele dele geliyoruz. Dağları deldik tüneller yaptık. Bitmedi. Dedik ki biz denizin altında da gideriz. Benim ecdadım Fatih Sultan Mehmet İstanbul fethinde gemileri karadan yürüttü. Dedik ki dede sen karadan gemileri yürüttün, biz de Marmara'nın altından yürüttük. İki yılda 200 milyona yakın insan geçti. Avrasya Tünelini yapacağız dedik. Yine denizin altından Asya ile Avrupa'yı bağladık mı şimdi de otomobiller geçiyor. Biz Fatih'e layık olacağız Boğaz'ın üzerine 3'üncü köprüyü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Şimdi üzerinden raylı sistem geçecek. Bütün bunlar kim için, bu aziz millet için. Türkiye'nin Türk milletinin aleyhine olacak hiçbir şeyin içinde yer almayız. Tam aksine tüm benliğimizle karşısında oluruz. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir belediye başkanı olduğum günden beri bizim duruşumuza şahit oluyorsunuz. 1999 yılında cezaevinde girerken her halde gösterdiğim duruşa da şahitsiniz. Neydi bir şiir okuduğum için beni içeriye attılar. 2002 yılında 3 Kasım'da şahsımın milletvekilliği engellendi. 2003'den bu güne kadar yurt içinde ve yurt dışında sizleri temsil ederken ortaya koyduğum duruşa da şahitsiniz. Niye? Bu millet dik durur dikleşmez. Şanına ne yakışırsa onu yapmamız lazım."'ÜLKEMEZİN GELECEĞİ İÇİN YENİ SİSTEMİ İSTİYORUZ'15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısında gençlerle tarihe geçecek, şanlı bir duruş sergilediklerini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün de cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemini ülkemizin ve milletimin geleceği için istiyoruz. Gençler hanımlar anladık mı? Bunun mücadelesini veriyoruz. Eğer mevcut sistemle Türkiye'nin sorunlarını çözeceğine inansaydık emin olun anayasa değişikliği için en küçük adım atmazdık. Ama gördük yaşadık 14 senedir bunu görüyoruz. Nasrettin Hoca damdan düştü. Hemen koşup doktor çağırmak istemişler. O da demiş ki, 'Bana doktor değil, damdan düşeni bulun' dedi. Biz damdan düştük. Neyin ne olduğunu biliyoruz" dedi.Başbakanlığı döneminde Merkez Bankası Başkanlığı'na atamada eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşadıkları sorunları da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü bu ülke ne yazık ki birçok darbeyle engellendi. Şunun bunun kaygısıyla adete rüzgar önündeki yaprak gibi dalgalandı. Bu tür çalkantılar yüzünden krizler çıktığında, sosyal çalkantılar yaşandığında zararı kim görüyor. Millet görüyor. Onlar ise batan geminin malları gibi bu kaosdan kendilerine menfaat sağlamaktan başka derdi yok" diye konuştu.'YENİ YÖNETİM MİLLETİN HAYRINA'"Anayasa değişikliği için asırlar boyunca yaşanan sıkıntılar ortaya çıkan ihtiyaçlar vardır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hanımlar ömründe hiç koca donu giymemiş, deste çekmeye gitmemiş olan milletin derdini de bilmez. Derdinin dermanını da bilmez. Siz badırdayıp duranlara bakmayın. Yeni yönetim sistemi ülkemin ve milletin hayrınadır. Türkiye'yi bu günlere onca engele badireye rağmen getirdik. Şimdi yeni sistemle geleceğe çok daha güçlü taşıyoruz. Ama önce 16 Nisan'da evetle sandıkları patlatmak durumundayız. Birileri diyor ki; 'Türkiye'nin bu kadar sorunu var bunları çözmek için uğraşmak yerine niçin yönetim sistemini değiştirmekle uğraşıyorsunuz ki 'Türkiye'nin sorunlarını çözmek şahısların inisiyatifine kalmasın diye değiştirmek istiyoruz. Görüyorsunuz özellikle gençler son üç 4 yıldır her cepheden ülkemize saldırılar var. Terör örgütlerinden, ekonomiye medyadan, uluslararası kuruluşlara kadar. Her araç kullanıyorlar. Mücadeleyi doğru yöntemlerle yürütmek lazımı. Mevcut sistem dünkü Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamıyordu buna devam etmek ülkeyi kavgalarını pençesine terk etmek demektir" dedi.'TEK ADAMCILIK CHP'NİN YAPISINDA VAR'Anayasa değişikliğini kendisiyle bağdaştıranlar olduğunu da ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:"Biz bu sistemi sadece milletimiz için istiyoruz. Hedeflere daha kolay ulaşması için istiyoruz. 16 Nisan'da sandıkları evetle patlatmak zorundayız. Birileri diyor ki 'Türkiye'nin bu kadar sorunu var, bunları çözmek yerine niye sistemi değiştiriyorsunuz?' İşte bu sebeple değiştiriyoruz. Sorunların özünü şahısların inisiyatifine kalmasın diye. İstikrar ve ülkenin teminatı şu, bu değil bizzat sistemin kendisi olsun diye anayasa değişikliği istiyoruz. '10 yıldır sorun çıkmıyor' diyorlar. Bunun kerameti sistemden kaynaklanmıyor ki. Biz bu sistemi sadece ve sadece milletimiz için istiyoruz. Türkiye hedeflerine daha kolay ulaşsın diye bu sistemi istiyoruz. Tek adamcılık Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısında vardır. CHP'nin il başkaları o ilin il valisiydi aynı zamanda. Bu ülkeyi böyle yönettiler. Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini daha güçlü sürdürsün diye bu sistemi istiyoruz. Türkiye, bölge ve dünyada etkin bir ülke haline gelsin diye istiyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden 57'si başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Ülkemize diz çöktürmeye uğraşanlara karşı güçlü mücadele vermek için bu sistemi istiyoruz. Türkiye darbelerin, muhtıraların sancısını çekmesin diye istiyoruz."PARTİLERE BİRLEŞME ÇAĞRISI YAPTIKonuşmasında gençlere de seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:"16 Nisan sizin gününüz. Hani 'Çoluk çocuğa mı bırakacağız?' diyorlar ya siz onlar cevap vereceksiniz. Seçilme yaşını 18'e indiriyoruz. Dünyada var, Türkiye'de niye olmasın? 16 Nisan'da parlamentonun kapısını size açma günüdür. Birileri buna 'hayır' diyor. Bu 'hayır' diyenlerin karşısında durmaya var mıyız? Ben gencime güveniyorum. Siz bunu 15 Temmuz'da ispatladınız. Öyle bir duruş sergilediniz ki 'biz varız' dediniz. F16'lar ölüm kusarken benim gencim kaçmadı. Tankın modern silahların üzerine yürüdü. Gençlerine güvenmeyen bir ülke geleceğine güvenmiyor demektir. 51 gün kaldı. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok. Çok koşacağız. İnşallah özellikle 16 Nisan akşamını Manisa'yı takip edeceğim. Birçok engeller çıktı. Ne oldu? AK Parti'nin Sayın Genel Başkanı'na, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı'na teşekkür ediyorum. Her iki parti grubuna teşekkür ediyorum. Dik durdular, taviz vermediler ve güven oylaması için 339'u yakaladılar. Sıra millette. Şimdi ben de milletime güveniyorum. AK parti'ye, MHP'ye, CHP'ye hatta hatta HDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; bu milli birlik seferberliğidir. Gelin birleşelim ve 16 Nisan'da bu reformu halledelim."İDAM İÇİN DE REFERAMDUMU İŞARET ETTİKalabalığın 'İdam isteriz' sloganı atmaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:"İdam talebi parlamentoya gelecektir. Temennim odur ki parlamentodan geçtiği anda bana geldiğinde ben bunu onaylarım fakat bir sıkıntı var; anayasa değişikliği gerektiriyor. İşte 16 Nisan bunun da cevabı olacak. Bunun için de gerekirse bir referandum yolu açabiliriz. Parlamentodan çıkmıyorsa bir referandum talebini şimdiden hatırlatıyorum. Onun için de millete gideriz. Millet idam diyorsa mesele bitmiştir. 2007 cumhurbaşkanlığı seçimde yaşanan krizi ve tecrübeleri göz önünde bulundurduk. 2011 yılından beri yeni anayasa kazandırmaya çalışıyoruz. Yeni anayasanın en önemli konusu elbette yönetim sistemi olacaktır. Bu değişiklik 367 oy ile geçse de nihai kararı millete bırakacaktık. Sandıktan ne çıkarsa çıksın milletimizin kararı saygındır, azizdir." Sorunların çözümü için tekliflerinin Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sistemde kısa sürede 3 kat büyüteceğimizin sözünü veriyoruz. Bunların dikili ağacı yok, bunlara sadece bomba yapıp benim halkımı bombalasınlar. Ne diyor Kandil Dağı'ndaki, 'bizim oyumuz hayır' diyor. Aynı anlayışı paylaşan onunla aynı değil midir? Kişi sevdikleri ile beraberdir. kişi sevdikleri ile beraberdir. İnşallah 16 Nisan'da Türkiye'nin daha istikrarlı, daha kararlı bir sistemin sahibi olacak. Yönetim sisteminin değiştirmek yetmez hedeflediğimiz güçlü ülkeyi inşa etmek için bir olacağız. Bugüne kadar milletimizin başına özellikle hep bir şeyler getirdiler. Ama biz eğdirmedik millete hakim olmak için millete hizmetkar olmak için çalışacağız. İşte bunların beklentileri 16 Nisan'da bitecek ne yapsalar boş. Milletin dediği olacak evet mi? 16 Nisan'dan sonra ilk seçimde cumhur yani millet doğrudan kendi seçtiği hükümetle ülkesini yönetecek" diyerek konuşmasını tamamladı.SELAMLAMA KONUŞMASINI MHP'Lİ BAŞKAN YAPTIÖte yandan, açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelmeden önce selamlama konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün yaptı. Kente yatırımlarını anlatan Cengiz Ergün, "Şehzadeler kenti, sultanlar kenti Manisa'mıza hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Kardeşliğin kenti Manisa, güzel bir güne ev sahipliği yapıyor. Yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. 2014 yılında Manisa büyükşehir oldu. Koordinasyon merkezlerini ve kadrolarını oluşturduk. MASKİ Genel Müdürlüğü'nü kurduk. Bu yatırımların yapımında Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. Cengiz Ergün, siyasi kaygı gütmeden önce millet şiarıyla çalıştıklarını da söyledi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de "Bugüne kadar bu güzel yurt köşesinde vatan kadar insanlarımıza kazandırılan sayısız yatırımları, başta ben, kamu hizmetkarları ve vatandaşlarımız olarak sahip çıkacağımıza kuvvetle kararlılıkla el ele gönül gönüle yürüyeceğimize söz veriyoruz" dedi.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de "Milletin hizmetkarı burada halkın oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı burada elbette çok mutlusunuz" dedi. Nihat Zeybekci konuşmasında ayrıca meydandaki vatandaşlara, "Türkiye'yi 14 senede 16'ncı büyük ekonomi haline kim getirdi? Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi haline kim getirdi? 2013 IMF'nin peçesinden kim aldı? Türkiye'nin ihracatını 2003 yılından 30 milyardan 150 milyar dolara kim getirdi?" sorularını yöneltti. Vatandaşlarda hep bir ağızdan "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını verdi.70 TESİSİN AÇILIŞINI YAPTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde Akhisar'da 7 milyon 543 bin 873 tutarında 7, Alaşehir'de 7 milyon 409 bin 353 TL tutarında 3, Demirci'de 21 milyon 598 bin 610 TL tutarında 2, Gölmarmara'da 3 milyon 358 bin 563 TL tutarında bir, Kırkağaç'ta 9 milyon 958 bin 891 TL tutarında 2, Köprübaşı'da 300 bin TL tutarında 5, Kula'da 16 milyon 102 bin 280 TL tutarında 3, Salihli'de 15 milyon 165 bin 62 TL tutarında 3, Sarıgöl'de 6 milyon 902 bin 18 TL tutarında 4, Saruhanlı'da 2 milyon 817 bin 198 TL tutarında 8, Selendi'de 9 milyon 856 bin 540 TL tutarında bir, Soma'da 90 milyon 379 bin 815 TL tutarında 16, Şehzadeler'de 4 milyon 907 bin 619 TL tutarında 2, Turgutlu'da 6 milyon 816 bin TL tutarında 4, Yunusemre'de 16 milyon 291 bin 189 TL tutarında 9 yatırımın açılışını yaptı.BOZKURT VE RABİA İŞARETİ YAN YANACumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından platformdan vatandaşlara satranç takımı dağıttı. Erdoğan hediye verirken arkasında duran MHP Manisa il Başkanı Erkan Öztürk bozkurt işareti yaptı, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli da rabia işareti yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden şehitlerinden Ferhat Tokgöz'ün oğlu 8 yaşındaki Selim Tokgöz'ü sevdi. Annesi Hidayet Tokgöz, oğlunun en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı'na sarılmak olduğunu söyledi.Meydanı gören binaya, Somalı madenciler, 'Sayın Cumhurbaşkanım bizim için yaptıklarınızın evet farkındayız. Minnettarız' yazılı pankartı astı. Binalara asılı diğer pankartlarda da 'Hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Manisa'nın kararı, evet', 'Biliriz ki tek yoldaşın millet, Eksik etmeyecek seni dualarından ümmet, göklerden gelen bir karar vardır elbet. Manisa'nın kararı tabi ki Evet' yazdı. Meydanın üzerine Türk bayrakları asıldı, yine vatandaşlara da Türk bayrakları verildi. Tören nedeniyle kentte geniş güvenlik önlemleri de alındı, 2 bin 500 polis görev yaptı.

