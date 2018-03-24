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Erdoğan hayranı besici, araç ve evine bu pankartı astı

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde besicilik yapan Fevzi Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e olan nefretini evine ve kamyonetine astığı pankartla gösterdi. İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde...

Erdoğan hayranı besici, araç ve evine bu pankartı astı
KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde besicilik yapan Fevzi Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e olan nefretini evine ve kamyonetine astığı pankartla gösterdi.
İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde besicilik yapan Fevzi Kaya'nın (47) hayvanlarını taşıdığı kamyonetinin üzerine ve evine astığı pankart, dikkat çekti. Daha önce 'Kıllı' ismini verdiği 2 ton 300 kiloluk dev boğasını Ankara'ya götürerek hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiğini söyleyenKaya, bu kez de sevgisini ilginç bir yolla dile getirdi. Kaya, kamyonetinin arkasına ve evine mezbahada baş aşağı sarkıtılan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i, üstünde beyaz önlük, elinde kanlı testere ile bekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin yer aldığı, 'Millet üstüne düşeni yaptı, Reis cezasını sen ver' yazılı pankart astı.
32 yıldır besicilik yaptığını söyleyen Fevzi Kaya, "Ben Cumhurbaşkanını çok seven, hayranı olan biriyim. Öyle ki; binbir zahmetle beslediğim 2 ton 300 kiloluk boğamı kamyonete yükleyerek Ankara'ya götürdüm ve Cumhurbaşkanımıza hediye ettim. Cumhurbaşkanımın en çok nefret ettiği kişi, 15 Temmuz'da bu ülkeye hainlik etmiş FETÖ'dür. Cumhurbaşkanı nefret ediyorsa ben de hain, FETÖ'den nefret ediyorum. Bu nedenle hazırlattığım pankartı kamyonetime astım" dedi.

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