Erdoğan Haklarını vermek lazım çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar //Fotoğraflar
08 Mayıs 2018 Salı 13:45
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