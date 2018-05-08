Erdoğan: Haklarını vermek lazım çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar (3)

"MUHALEFETİN PROJESİ YOK DEDİK, HAKSIZLIK ETTİK GALİBA"

Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başka cumhurbaşkanı adayları da var. Biz ne kadar adayla yarışırsak o kadar memnun oluruz. Türkiye'nin demokrasisini görmek isteyen bu çeşitliliğe, renkliliğe baksın. Ötekilerin tarzı yok etmek, yıkmak olabilir. 'Muhalefetin projesi yok dedik', haksızlık ettik galiba. Bir tane projeleri var onu da açıkladılar. Bu proje, Türkiye'yi eski sisteme geri döndürmekmiş. Bu milletin 16 Nisan'da ortaya koyduğu iradeye saygısızlıktır. Size bu vaatle gelenlere sorun; AK Parti Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı siz onları da mı yıkacaksınız? AK Parti paradan 6 sıfır atarak parasını itibarlı hale getirdi. Siz yeniden 6 sıfırı ilave etmek suretiyle hani tuvalete gidilebilen günleri geri mi getireceksiniz? AK Parti nice dev eserleri ülkeye kazandırdı, siz bunları dinamitleyip yerle bir mi edeceksiniz? AK Parti terör örgütlerinin başlarını inlerinde eziyor, siz bunlara ülkeyi teslim mi edeceksiniz? diye konuştu.

"SON ŞU ANDAKİ RAKAM; 4 BİN 423 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Erdoğan, "Son şu andaki rakam; 4 bin 423 terörist etkisiz hale getirildi. 4 bin kilometrekarelik alanı güvenli hale getirip sığınmacıların dönmesini sağladı siz yeniden buraları terör örgütlerine mi bırakacaksınız?" dedi.

"TAAHHÜDÜMÜZ YENİ YÖNETİM SİSTEMİNİ TÜM UNSURLARIYLA HAYATA GEÇİRMEK"

Erdoğan, "Taahhüdümüz yeni yönetim sistemini tüm unsurlarıyla hayata geçirmek. Somut hizmet ve yatırımlarımızı beyannamede açıklayacağız. Her şeyden önce ciddi bir birikim ve tecrübemiz var. Bu kadro yola yeni çıkan çırak bir kadro değil. Yola yeni çıkan bir çıkarak değil bu kadro gerek şahsım gerek arkadaşlarım deneyimli, tecrübeli. Bundan sonraki süreçte biz yeni yola çıkan olmayacağız. Aldığımız mesafenin üzerine süratle yeni yeni projeleri koyarak devam edeceğiz. Karşımızdakilerin ne deneyimi ne tecrübesi var. Onlar bu işe sıfırdan başlayacaklar. Biz ise yeni projelerle adımlarımızı atarak ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız. Bu asla eski ile çelişme reddetme değil. Bu, 16 yılın birikimi üzerine yepyeni bir Türkiye inşa etme süreci" açıklamasında bulundu.

"KUR ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN SALDIRI DALGASINI TERSİNE ÇEVİRECEK PROJELERİMİZ VAR"

Erdoğan, "Ekonomide hiçbir rasyonel ve teknik temeli olmayan, kur üzerinden yürütülen saldırı dalgasını tersine çevirecek projelerimiz var" dedi.

"ÇOK SAYIDA KANUN ÇIKARMAYA, VEYA KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE HATTA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ DUYULACAKTIR"

Erdoğan, "Çok sayıda kanun çıkarmaya, veya kanun değişikliğine hatta anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulacaktır. Aziz milletimden isteğim şudur, bizi bugüne kadar yalnız bırakmadınız, anayasa değişikliği yapabilecek güce bizleri kavuşturmak suretiyle cumhur ittifakına çok daha farklı bir güç katmanız olacaktır. Yeni dönemde de istikrar ve güvenin temininde Meclis çoğunluğu önemlidir. Milletimizin desteğiyle Cumhur İttifakı'nın anayasa değişikliği çıtasının üzerine çıkacağına inanıyorum" dedi.

"KENDİLERİNE FARKLI İSTİKAMETLER TAYİN EDENLERE GÜLE GÜLE DEMEKTEN BAŞKA ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMEZDİ"

"Tayyip Erdoğan, bugüne kadar ülkesinin ve halkının aleyhine olacak hiçbir adımı atmamış, iş yapmamış karar vermemiştir" diyerek konuşmasına devam eden Erdoğan, "Buna rağmen bazı yanlışlar, eksikler belki yanlışlar art niyetten veya tembellikten değil hayatın tabi akışı içindeki değişimlerden kaynaklanmıştır. Dün iyi bildiğiniz, birlikte yol yürüme kararı aldığınız insanların, kesimlerin yarın rotayı nereye çevirebileceklerini kestirmek mümkün değildir. Kendilerine farklı istikametler tayin edenlere güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmezdi. Nitekim öyle de yaptık. Hesabımız halkadır, hakkadır. Bugün de bu hesabı herkese karşı veririz. Biz iki yüzlü, iki dilli olmadık. Herkese aynı şeyleri söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Suriye halkına verdiğimiz hizmetleri bırakınız başka ülkeleri rejimin kendisi dahi sağlayamamıştır. Türkiye'yi AB'ye eşit ve adil bir şekilde almayı hedeflemeyen hiçbir projeye rıza göstermedik" ifadelerini kullandı.

"SEÇMENİN ÖNÜNE 'İŞTE BUDUR' DENİLECEK İSİMLERLE ÇIKMAYA KARARLIYIZ"

Erdoğan, "24 Haziran seçimlerine hızla yaklaşıyoruz. Seçmenin önüne 'işte budur' denilecek isimlerle çıkmaya kararlıyız. Açık ve net söyleyeceğim, 600 isimden oluşan bir listeyle halkın karşısına çıkacağız. Listede yer alan olacak olmayan olacak. Yer alanlar almayanlar bizi anlayışla karşılamaları gerekir. Tek derdimiz halkımızın karşısına en idealiyle çıkabilmektir. Bir çok hassasiyetlerimiz var. Meclis grubumuz ne kadar güçlü olursa yürütmede o kadar rahat ederiz. Cumhur ittifakı nazar değmesin iyi gidiyor. 3 benzemez ittifakının tersine biz milletimizin karşısına tek adayla çıkacağız. 7 haftalık süreyi en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız. Ramazan'ın bereketi seçim çalışmalarımıza yansıyacaktır. Milletvekili aday listelerinin ilanı ile tam saha çalışmayı sürdüreceğiz. Durmak yok yola devam" diye konuştu.

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Hakime TORUN -Nursima KESKİN /ANKARA ()

