Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

Erdoğan: Haklarını vermek lazım çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar (2) 

"OKUSALAR HERHALDE İNCİL'İN DE YASAKLANMASINI İSTERLER"  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki Kuran-ı Kerim bildirisine tepki göstererek, "Önceki gün, Fransa'da kendini bilmez bir grup çıkmış Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin...

Erdoğan: Haklarını vermek lazım çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar (2) 

"OKUSALAR HERHALDE İNCİL'İN DE YASAKLANMASINI İSTERLER" 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki Kuran-ı Kerim bildirisine tepki göstererek, "Önceki gün, Fransa'da kendini bilmez bir grup çıkmış Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılmasını isteyen bir bildiri yayınlamış. Bunu söyleyenlerin  Kuran-ı Kerim'den haberlerinin olmadığı çok belli de. Acaba ömürlerinde kendi kitapları İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u hiç okumuşlar mıdır? Okusalar herhalde İncil'in de yasaklanmasını isterler. Ama bunların böyle bir dertleri, sorunları asla yok. Biz Batı ülklerini İslam, Türk düşmanlığı, ırkçılık konusunda uyardıkça adımız kötüye çıkıyor. Ey Batı bak; bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz. Bunu da bilin. Siz kimsiniz de bizim kutsalımıza saldırıyorsunuz? Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Bunu zaten her yerde yaptınız. Yeni tanımadık sizi. Ne kadar yapsanız da biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız. Çünkü biz sizler gibi aşağılık değiliz" diye konuştu. 

Hakime TORUN -Nursima KESKİN /ANKARA () 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314