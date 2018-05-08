Erdoğan: Haklarını vermek lazım çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar (1) 

Hakime TORUN -Nursima KESKİN /ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin "Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız? Onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Hacivat Karagöz oyunlarındaki gibi. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız. Sopayı tutanla mı uğraşacağız? Şaşırdık. Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı. Haklarını vermek lazım çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar. Sürekli bize meydan okuyan, 'hadi bakalım işte er meydanı' dediğimizde köşe bucak kaçan bu yalancı pehlivan, hiçbir işe yaramasa da milletimizi eğlendiriyor. Bu karikatür tipin ve adayının maceralarını seçimlere kadar izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Partilerin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreçlerine değinen Erdoğan, "Kimi partiler grup kararıyla veya imza toplamak suretiyle genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiler. Tek bir parti hariç ana muhalefet partisinin genel başkanı her nedense cumhurbaşkanı adayı olmak istemedi. Partisini yönetmek Türkiye'yi yönetmeye talip olmaktan daha cazip gelmiş olacak ki bir başka adayı öne sürdü. Uzun bir süre sözünü ettikleri çatı aday falan da değil. CHP kongrelerinde genel başkanlık için aday olan ama bir türlü seçilemeyen birini cumhurbaşkanlığı adaylığı için önerdiler. Demek ki ana muhalefet partisinin gözünde, CHP genel başkanlığı, cumhurbaşkanlığından daha önemli, kritik bir görev" ifadelerini kullandı.

"KORKARIM BU İŞİN SONU CHP'NİN TOPTAN SATIŞINA KADAR GİDER"

Erdoğan, "Zaten Kılıçdaroğlu'nun aday tanıtırken ki hali, tavrı ifadeleri, mimikleri takdim şekli bu konuya bakışını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dün 15 milletvekilini ağlata ağlata başka bir partiye nöbete göndermişler. Şimdi de seçmenlere başka partilerin cumhurbaşkanları adayları için seçim kurullarında görev çıkartmışlar. Bunu da demokrasi ile Açıklıyorlar. Milletvekili ve seçmen pazarlamak demokrasinin kuralları içerisinde yok. Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider" diye konuştu.

"HAKLARINI VERMEK LAZIM ÇILDIRTMASALAR DA ŞAŞIRTMAYI BAŞARDILAR"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin Erdoğan, "Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız? Onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Hacivat Karagöz oyunlarındaki gibi. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız. Sopayı tutanla mı uğraşacağız? Şaşırdık. Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı. Haklarını vermek lazım çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar. Sürekli bize meydan okuyan, 'hadi bakalım işte er meydanı' dediğimizde köşe bucak kaçan bu yalancı pehlivan, hiçbir işe yaramasa da milletimizi eğlendiriyor. Bu karikatür tipin ve adayının maceralarını seçimlere kadar izlemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz 16 yıla ilişkin en büyük hayıflanmam şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamayışımızdır" açıklamasında bulundu.

"BUNLAR ÇOK BASİT, POPÜLİST POLİTİKALAR"

Erdoğan, "Muhalefetin vaatlerine baktığımızda şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. Biri gözüne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, öteki devletin uçaklarını, beriki yeni yönetim sistemini kestirmiş illa biz bunları yıkacağız, yok edeceğiz diyorlar. Biri artık Çankaya'da yatacakmış, bir diğeri de Külliyeyi gençlere teslim edecekmiş. Böyle bir politika olur mu?Bu nasıl cüce bir politikadır? Çankaya'da yatmak ile konuk evi haline getirmek ile politika yapacaklarını zannedenler bu milleti ne yerine koyuyorlar? Bu millet 24 Haziran'da gereken cevabı, gerektiği şekilde verecektir. Bunlar çok basit, popülist politikalar. Bunlar artık mazide kaldı kimse bunları yutmuyor. Millet sizden neyi yıkacağınızı değil neyi inşa edeceğinizin projesini istiyor" ifadelerini kullandı.

"TEK BİR DERTLERİ VAR; RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I YIKMA"

Erdoğan, "Tek bir dertleri var; Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkma. İnşallah 24 Haziran'da da milletimiz ile birlikte yıkım ekibine hak ettiği bir dersi vereceğimize inanıyorum" dedi.

