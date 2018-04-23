Erdoğan: Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum (YENİ FOTOĞRAFLARLA)
23 Nisan 2018 Pazartesi 21:44
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